شكرا لقرائتكم خبر عن خلى طبقك بلون قوس قزح.. اعرف فوائد تناول الفواكه والخضروات الملونة على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحب الطبيعة أن تغرينا بالخيارات الغذائية الصحية، ويمكن أن يساعد تناول كل ألوان قوس قزح في تعزيز صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن للفواكه والخضراوات الملونة أن ترسم صورة جميلة للصحة لأنها تحتوي على مغذيات نباتية، وهي مركبات تعطي النباتات ألوانها الغنية بالإضافة إلى مذاقها ورائحتها المميزة وفقًا لما أكدته الدكتورة كاثرين دي مكمانوس الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد.

المغذيات النباتية عبارة عن مركبات كيميائية صغيرة تنتجها النباتات تساعدنا على هضم العناصر الغذائية الأكبر وتلعب دورًا في إزالة السموم من أجسامنا تعمل المغذيات النباتية أيضًا على تقوية جهاز المناعة في النبات.

قوس قزح للتغذية

تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​واحدة من أكثر الأنظمة الغذائية اكتمالاً، وتحتوي على الكثير من الفاكهة والخضراوات والدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز، وكثيرًا ما يصنفها العلماء على أنها النظام الغذائي الأكثر صحة.

قد يقلل تناول الكثير من الألوان من خطر فقدان جميع العناصر الغذائية الحيوية إذا فقدنا لون قوس قزح ، فقد نفتقد إحدى وظائف ذلك الطعام.

قوس قزح ملون من الغذاء فواكه وخضراواتفوائد للقلب والدماغ

الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالمغذيات النباتية لديهم معدلات أقل من أمراض القلب والسرطان وهما السببان الرئيسيان للوفاة في جميع أنحاء العالم، تحتوي الكاروتينات والفلافونيدات الموجودة في الفواكه والخضراوات الملونة على فوائد مضادة للالتهابات، والنباتات الملونة المختلفة لها فوائد مختلفة.

ما هي القيمة الغذائية لكل لون؟

الأحمر: غني بالليكوبين الكاروتين وهو يحيد الجذور الحرة المدمرة للجينات التي يبدو أنها تحمي من سرطان البروستاتا وكذلك أمراض القلب والرئة، المصادر: فراولة، توت بري، توت بري، طماطم، كرز، تفاح، شمندر، بطيخ، عنب أحمر، فلفل أحمر، بصل أحمر.

البرتقالي والأصفر: توفير كريبتوثانكسين بيتا، والذي يدعم الاتصال داخل الخلايا، قد تقلل الفلافونيدات، التي تعطي الأطعمة لونًا أصفر، من خطر الإصابة بأمراض القلب، المصادر: الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأصفر والبرتقال والموز والأناناس واليوسفي والمانجو واليقطين والمشمش والشمام والذرة.

الأخضر: هذه الأطعمة غنية بالمواد الكيميائية التي تمنع السرطان مثل السولفورافان والإيزوسيانات والإندول، والتي تمنع عمل المواد المسرطنة (المركبات المسببة للسرطان)، المصادر: السبانخ والأفوكادو والخرشوف والبروكلي واللفت وفاكهة الكيوي والكرنب الأخضر والشاي الأخضر والأعشاب الخضراء (النعناع وإكليل الجبل والمريمية والزعتر والريحان).

الأزرق والأرجواني: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى الأنثوسيانين يعتقد أنها تؤخر شيخوخة الخلايا وتساعد القلب عن طريق منع تكوين جلطات الدم. المصادر: التوت البري ، الزبيب ، الباذنجان ، الخوخ ، التين ، الخوخ ، القرنبيط ، اللفت ، البطاطس، الكرنب الأرجواني، والجزر.

الأبيض والبني: تحتوي عائلة البصل على الأليسين الذي له خصائص مضادة للأورام، تحتوي الأطعمة الأخرى في هذه المجموعة على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة مثل كيرسيتين وكايمبفيرول، ومن مصادره البصل والقرنبيط والثوم والكراث والجزر الأبيض والفجل وعيش الغراب.