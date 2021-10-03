اعرف النصائح الطبية عند شراء معدات كرة القدم لطفلك

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتفتح المدارس أبوابها استقبالاً للعام الدراسى الجديد، ويبدأ الطلاب من كا الأعمار ممارسة الأنشطة الرياضية ومنها لعبة كرة القدم، فهى من الأنشطة التي تتميز بالفوائد الجسدية والعقلية والاجتماعية العديدة، وفى هذه السطور، تقدم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) نصائح للآباء طبية لشراء معدات كرة القدم مريحة وصحية وتتناسب مع أطفالهم بحسب ما ذكره موقع "healthychildren".

نصائح طبية للآباء قبل شراء معدات كرة القدم الأحذية

تأكد من أن أربطة الحذاء الخاصة بك تتناسب بشكل صحيح وقم بتغيير أي أربطة بالية، لاحظ أيضًا أن نوع الحذاء المطلوب يعتمد على السطح الذي سيلعب طفلك عليه، تحقق مع المدربين.

توفر أحذية كرة القدم الخارجية المزودة بمسامير مخروطية الشكل في الأسفل مزيدًا من الثبات وإطلاقًا أسرع من الأرض.





كرة القدم:

هل يستخدم طفلك كرة قدم بحجم الكبار؟ قد يؤدي توجيه الكرة بشكل كبير جدًا أو مفرط في الهواء إلى إصابات في الرأس والرقبة.

توخ الحذر عند شراء كرة للاستخدام المنزلي أو الجماعي واختر واحدة مصنفة وفقًا لعمر طفلك، قم بنفخها حسب التعليمات.





واقى قصبة الساق

في مستويات متعددة من كرة القدم ، تكون واقيات الساق هي المعدات المطلوبة، إذا كنت تشتري واقيات كرة القدم بأحجام قياسية مثل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، فقد يكون ذلك مربكًا، ويجب التأكد من أن واقيات قصبة طفلك ليست كبيرة جدًا وأنها تلبي المعايير

إليك قاعدة عامة جيدة

إذا كانت تغطي أكثر من من قصبة طفلك ، فهي كبيرة جدًا.

واقى الفم

على الرغم من عدم إثبات أن واقيات الفم تمنع الارتجاج بشكل فعال، إلا أنها تقلل من تواتر وشدة إصابات الفم والأسنان في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، أفضل واقي للفم هو الذي تم تصميمه خصيصًا لفم طفلك بواسطة طبيب أسنانه.

نظارات واقية

هل يرتدي طفلك نظارات أو يعاني من مشكلة في الرؤية؟ من المهم جدًا بالنسبة له أو لها ارتداء واقي للعينين، يمكن منع ما يقرب من 90٪ من إصابات العين باستخدام حماية مناسبة للعين مصنوعة من البلاستيك المقاوم للصدمات من البولي كربونات، ومن حسن الحظ ، تعتبر كرة القدم رياضة متوسطة الخطورة بالنسبة لإصابات العين.