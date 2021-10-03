شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: فقدان السمع والصداع من أعراض كورونا المستمرة طويلة الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العالم بأسره وباءً مميتًا وارتفاع مستمر في حالات كورونا، مما يخلق الكثير من الخوف في أذهاننا، تعد أحدث التطورات هي القائمة الجديدة للأعراض مثل صعوبة السمع وجفاف الفم والصداع النابض، الآن، ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth" يراقب الخبراء المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والتهاب الملتحمة والطفح الجلدي كعلامات لفيروس كورونا، ويحتاج الأطباء إلى مراقبة الأعراض الجديدة مثل السعال والتهاب الحلق وضيق التنفس والتعب وفقدان حاسة الشم وفقدان التذوق من بين أمور أخرى .

الأعراض الجديدة طويلة الأمد لفيروس كورونا

الصداع

وفقًا للأطباء فإنه بعد 4 أسابيع من التعافي من عدوى كورونا، يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض مستمرة مثل الصداع وآلام الجسم وطنين في الأذنين وتساقط الشعر وقلة النوم والإرهاق، وهذا ما يعرف بمتلازمة كورونا الطويلة.

يختلف كل مريض عن الآخر، ويجب أن يتم التعامل مع هذه الأعراض بأسلوب مخصص أو فردي، ويستمر الناس في أعمالهم اليومية ولا يزورون الطبيب في بعض الأحيان ، على الرغم من معاناتهم من هذه الأعراض، ولكن من المهم معرفة أكثر الأعراض انتشارًا للوصول إلى العلاج ".

فقدان السمع

لم يتم الإبلاغ عن هذه الأعراض الجديدة على وجه التحديد بسبب متغير دلتا، كان هناك المزيد من الحالات المصابة بهذه الأعراض الطويلة لـ كورونا في الموجة الثانية مقارنة بالموجة الأولى وفي الوقت نفسه ، فإن الأعراض الجديدة لفيروس كورونا هي:

صداع نابض

فقدان السمع

فم جاف

إذا كنت تشك في أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب، ففي كثير من الحالات ، لا يشك المرضى الذين يعانون من الإسهال خلال إصابتهم بـ كورونا ، وبحلول الوقت الذي تم تشخيصهم فيه بالعدوى ، قاموا بنشره لجميع أفراد الأسرة وحتى الآن جفاف الفم الشديد والصداع الشديد هي أيضًا بعض الأعراض التي قد يتم تجاهلها ".