تسجيل 30439 إصابة و43 وفاة جديدة بكورونا ببريطانيا

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 30439 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30439، مقارنة مع 30043 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.9 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 43 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 121 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 136953 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.