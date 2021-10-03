استشاري علاج طبيعي: 4 أسباب «غير مرضية» تسبب آلام الركبتين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د. ثامر الشهراني، استشاري العلاج الطبيعي، أن آلام “الركبتين” لا تعني في العادة وجود مشاكل مرضية داخل مفاصل “الركبة”.

وأضاف الشهراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن ألم الركبة قد يكون بسبب : ⁃ضعف عضلات الحوض. ⁃تيبس مفصل الكاحل. ⁃تسطح باطن القدم. ⁃تيبس في حركة الحوض.

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