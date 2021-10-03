شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. كل ما تريدين معرفته عن بدائل حليب البقر لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال AAP، بحليب الأم كمصدر وحيد لتغذية طفلك لنحو الأشهر الستة الأولى، إذا كان الطفل يرضع من أم تشرب حليب البقر فهذا يعني أنه قد تعرض بالفعل لبروتين حليب البقر.

يمكن أن يبدأ معظم الأطفال في تناول منتجات الألبان في عمر 6 أشهر تقريبًا، بعد إدخال القليل من الأطعمة الصلبة الأولى مثل الزبادي العادي كامل الدسم أو الزبادي اليوناني الكامل هو الشكل الأول الجيد لبروتين حليب البقر الذي يجربه الأطفال، ويجب تجنب السكر المضاف الموجود بشكل شائع في الزبادي الذي يتم تسويقه ، و يعاني العديد من الرضع والأطفال من حساسية تجاه بروتين الحليب أو غير قادرين على هضم السكر الموجود في حليب البقر، إليك الأسئلة المتداولة من الآباء حول بدائل حليب البقر، بحسب ما نشره موقع " healthychildren".

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أنه بمجرد أن يصبح الطفل قادرًا على النمو من خلال تناول الأطعمة التي تؤكل بالأصابع ، يمكن إضافة منتجات الألبان الأخرى - مثل قطع الجبن -. توصي AAP بعدم استخدام حليب البقر الكامل والتركيبات منخفضة الحديد خلال السنة الأولى من العمر، لأن الجهاز الهضمي للأطفال دون سن 1 قد لا يتحمل بروتين حليب البقر بكميات كبيرة. يمكن أن تؤدي التركيبات منخفضة الحديد أيضًا إلى فقر الدم.

ماذا لو كان طفلي يعاني من حساسية تجاه حليب البقر؟

إذا كان طفلك يرضع حليبًا اصطناعيًا ويعاني من حساسية من حليب البقر ، فاسألي طبيب الأطفال عن التحول إلى حليب غير بقري ، تعتمد تركيبته على البروتين، بعد عيد ميلاد طفلك الأول ، قد يبدأ في استخدام بدائل حليب البقر.

ما هي أنواع بدائل حليب البقر المتوفرة؟

في حين أن حليب الصويا كان أكثر بدائل حليب البقر شيوعًا، إلا أن هناك العديد من الخيارات المتاحة، حيث أصبح استخدام حليب الجوز والكاجو، شائعًا بشكل متزايد، كما أن حليب الأرز والشوفان من البدائل الممكنة، بعض هذه البدائل منكهة ، على سبيل المثال بالشوكولاتة والفانيليا ، ولكنها تحتوي على سكر وسعرات حرارية مضافة.

ما هي الاختلافات بين بدائل حليب البقر؟

غالبًا ما تحتوي بدائل حليب البقر على بروتين أقل وسعرات حرارية أقل مقارنةً بحليب البقر، معظمها مدعم بفيتامين د والكالسيوم، ومن المهم التحقق من الملصقات لأن محتوى البروتين والفيتامينات قد يختلف بين العلامات التجارية.

ما هي كمية الألبان الموصى بها للطفل؟

تتكون وجبات الرضع الغذائية بشكل أساسي من منتجات الألبان لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من السعرات الحرارية للنمو، بالإضافة إلى ذلك ، توفر منتجات الألبان ما يكفي من الدهون اللازمة لنمو الدماغ والعينين.

العام الأول:

يجب أن يستهلك الأطفال ما يقرب من حصتين من منتجات الألبان يوميًا، وينصح بالحليب كامل الدسم للأطفال في هذا العمر، ما لم يكن هناك تاريخ عائلي أو خطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب.

بين سنتين وثلاث سنوات:

يجب أن يستهلك الأطفال 2.5 حصص من منتجات الألبان يوميًا، توصي AAP بأن يبقى الأطفال على الحليب كامل الدسم حتى يبلغوا عامين من العمر، ما لم يكن هناك سبب للتحول إلى الحليب قليل الدسم في وقت أقرب.

يحتوي الحليب كامل الدسم على ما يقرب من 4٪ دهن الحليب، قد يساعد في تحويل طفلك تدريجيًا من الحليب كامل الدسم إلى الحليب قليل الدسم، لذلك ، يوصي العديد من أطباء الأطفال بأن يحصل الأطفال على حليب قليل الدسم (2٪) لبضعة أسابيع قبل تحويلهم إلى حليب قليل الدسم (1٪) أو حليب خالي الدسم (منزوع الدسم).

إذا كان الأطفال لا يستطيعون شرب حليب البقر ، فيمكنهم تلبية متطلبات الألبان الخاصة بهم عن طريق تناول الزبادي والجبن ، ولكن قد تكون هناك حاجة لفيتامين د كمكمل لأن جميع أنواع الزبادي ليست مدعمة بالكامل بفيتامين د، وتحدث إلى طبيب الأطفال قبل إعطاء طفلك أي مكملات.