شكرا لقرائتكم خبر عن من طبق الفول لشوربة العدس.. تعرف على فوائد البقوليات لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البقوليات من أهم العناصر الغذائية المفيدة لصحتك وتشمل: الفاصوليا والعدس والحمص واللوبيا والفول، وتشير الأبحاث إلى أن الفوائد الصحية للبقوليات تتضمن تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة، ويمكن أن تساعد في السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول، فى هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد البقوليات لصحتك، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".



فوائد البقوليات

فوائد البقوليات الصحية

توفر البقوليات مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وكذلك الألياف والمواد الكيميائية النباتية، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة الدهون بشكل طبيعي ولها مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يتراوح بشكل عام بين 10 و 40.

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف وانخفاض نسبة السكر في الدم في تنظيم توازن السكر في الدم والطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر البقوليات مصدرًا صحيًا للكربوهيدرات المعقدة والبروتين وهي عنصر أساسي يوميًا في النظم الغذائية النباتية.

ومع ذلك ، توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) الجميع بتضمين الفاصوليا والبازلاء والعدس في نظامهم الغذائي - وليس فقط الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

ولاحظت دراستين للفوائد الصحية للبقوليات في عامى 2015 و 2021 أن البقوليات جزء من العديد من الأنظمة الغذائية المفيدة للصحة ، بما في ذلك:

-حمية البحر الأبيض المتوسط

-الأنظمة الغذائية النباتية

-الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم مثل: حمية داش (DASH)

الفوائد الصحية المحتملة لتناول البقوليات، وفقًا لنفس الدراسات هي:

-انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والدهون لدى مرضى السكري

-انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)

-السيطرة على الوزن وتقليل فرص الإصابة بالسمنة

-انخفاض ضغط الدم

-أقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

-تنوع البكتيريا المفيدة فى الأمعاء

-دعم المناعة



البقوليات

اضرار الافراط فى تناول البقوليات

على الرغم من الفوائد الصحية لتناول البقوليات، إلا أن هناك بعض العيوب التي قد يرغب بعض الأشخاص في أخذها في الاعتبار عند تضمين البقوليات في النظام الغذائي، حيث تحتوي البقوليات على مركبات يشير إليها بعض الناس على أنها مضادات المغذيات تحمي هذه المركبات النبات من أن تأكله الحيوانات أو الحشرات ومن العدوى ومع ذلك، عندما يأكل البشر الأطعمة التي تحتوي على هذه المركبات ، فيمكنها الارتباط بالمعادن الأساسية ومنع الجسم من امتصاصها.

لهذا السبب، أثار بعض الناس مخاوف من أن الفاصوليا والعدس يمكن أن تسبب نقصًا في المعادن لدى الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام.

المركبات هى فيتات وليكتين بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي فول الصويا على فيتويستروجنز ، والذي يشير الخبراء إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا لأعراض انقطاع الطمث.

وتحتوي الفاصوليا على كربوهيدرات معقدة تسمى السكريات القليلة التي قد تسبب الانتفاخ وانتفاخ البطن لدى بعض الأشخاص.

ومع ذلك مع اعتياد الناس على تناول الفاصوليا مرة أو مرتين في الأسبوع فإن انتفاخات البطن تقل.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء باستخدام طريقة النقع الساخن واستخدام المياه العذبة للطهي لتقليل المركبات التي قد تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

يمكن للناس تقليل مضادات المغذيات والمركبات التي تسبب الغازات باستخدام طرق النقع والطهي المناسبة.