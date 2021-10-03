شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاخد مضاد حيوى لازم تاكل زبادى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى التخلص من توازن الجراثيم التي تعيش في الجهاز الهضمي، في بعض الأحيان، ويمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب الجهاز الهضمي ويسبب الإسهال، وأكدت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrients، أن الطعام الذي يحتوي على البروبيوتيك يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من ميكروبيوم الأمعاء، لحمايتك من الآثار الجانبية غير المريحة لدواء المضادات الحيوية، بحسب ما ذكره موقع "eatthis".

وقامت مجموعة من الأطباء والباحثين في مجال التغذية من مؤسسات مثل جامعة جورج تاون، وبن ستيت وجامعة ماريلاند، وكلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك، بإجراء الدراسة على عدد كبير من المشاركين، لمدة 30 يومًا عن تناول أي بروبيوتيك، قام الباحثون بإعطاء جرعة من المضاد الحيوي لمدة سبعة أيام (875 جرامًا، يتم تناولها مرتين يوميًا).

وأوضحت الدراسة، أنه ابتداءً من اليوم الأول من تناول الأموكسيسيلين، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين لتناول الزبادي: مجموعة تناولت زبادي "تحكمي"، والأخرى تناولت الزبادي الذي تم استكماله بـ Bifidobacterium animalis subsp. lactis - والتي أشارت دراسة عام 2014 إلى أنها "أكثر الكائنات الحية المجهرية المشقوقة توثيقًا في العالم ".

نتائج الدراسة

أفاد الباحثون بأن الزبادي المعزز بالبروبيوتيك كان مرتبطًا بمظهر أكثر ثباتًا للميكروبات بمرور الوقت مقارنة بالمجموعة الآخرى، كما شهدت مجموعة تناول الزبادي بروبيوتيك انخفاضًا أقل بكثير في مستويات "الأحماض الدهنية الصغيرة" في البراز، وأوضحت الدراسة أن اللبن الزبادي بروبيوتيك ساعد في الحفاظ على التوازن في ميكروبيوتا الأمعاء.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يصبح الزبادي الذي يحتوي على بروبيوتيك بشرط (عدم وجود نكهات صناعية أو سكر مضاف) إضافة صحية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وتجنب حدوث أي مشاكل صحية.