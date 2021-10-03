شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للاهتمام بالمرضى خلال جائحة كورونا فى اليوم العالمى للصحة النفسية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للصحة النفسية 2021 يوم السبت الموافق 10 أكتوبر تحت شعار "الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعًا".

وقالت منظمة الصحة العالمية، لقد كان لجائحة كورونا أثر فادح على الصحة النفسية للناس، وقد تضررت بعض الفئات من ذلك بشكل خاص، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية، والطلاب والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وأولئك المصابين بحالات صحية نفسية أصلاً، وفي الوقت ذاته تعطلت بشدة خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات علاج تعاطي مواد الإدمان.

وأضافت، أن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، فأثناء جمعية الصحة العالمية التي عقدت فى مايو 2021، أقرّت الحكومات من جميع أقطار العالم بالحاجة إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات، وقد ابتكرت بعض البلدان بالفعل سبلاً جديدة لتقديم رعاية الصحة النفسية لسكانها.

خلال حملة هذا العام يكون قد مر 18 شهرًا قد منذ اندلاع جائحة كورونا، وفي حين بدأت الحياة تعود بعض الشيء إلى طبيعتها في بعض البلدان، فإن معدلات انتقال العدوى ودخول المستشفيات لا تزال مرتفعة في بلدان أخرى، مما يواصل إرباك حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

وقالت المنظمة في بيان لها، لقد أظهر بوضوح المسح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في منتصف عام 2020 أن خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات علاج مواد الإدمان قد تعطلت بشدة أثناء جائحة كورونا، مضيفة، إن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، فأثناء جمعية الصحة العالمية في مايو 2021، أقرّت الحكومات من جميع أقطار العالم بالحاجة إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات وصادقت على خطة العمل الشاملة للمنظمة بشأن الصحة النفسية للفترة 2013-2030، بما يشمل تحديث خيارات تنفيذ الخطة ومؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذها.

وقالت المنظمة، لقد حان وقت توظيف هذه الطاقة المتجددة بين القيادات الحكومية من أجل تحويل هدف الرعاية الصحية النفسية الجيدة للجميع إلى واقع ملموس، ويتيح اليوم العالمي للصحة النفسية فرصة لقادة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الجهات الأخرى للحديث عن الخطوات التي اتخذتها بالفعل وتعتزم اتخاذها في سبيل بلوغ هذا الهدف.

وفي أواخر سبتمبر، أطلقت الصحة العالمية إصداراً جديداً من أطلس الصحة النفسية، حيث قدم صورة واضحة عن الموارد المتاحة للصحة النفسية، سواء في بعض البلدان أو على الصعيد العالمي، سلط الأطلس الضوء أيضاً على التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة والثغرات التي ما زال يتعين التصدي لها.

اعتنِ بنفسك وبالآخرين..

إن اليوم العالمي للصحة النفسية لا يتعلق بأنشطة الدعوة فقط، بل هو يتيح فرصة لتمكين الأشخاص وتحفيزهم للاعتناء بصحتهم النفسية وتقديم الدعم إلى الآخرين.