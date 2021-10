شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر قصة جديدة للأطفال لمواجهة مشاعر الخوف والحزن خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه تم إصدار قصة جديد من خلال تعاون 60 منظمة تعمل في القطاع الإنساني، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.



قصة جدبيدة للاطفال خلال جائحة كورونا

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها تهدف القصة الجديدة التي نشرت مؤخرًا إلى مساعدة الأطفال على البقاء متفائلين وإيجابيين خلال جائحة كورونا، موضحة أن القصة هي تكملة لـسلسلة قصص"My Hero is You: كيف يمكن للأطفال محاربة كورونا، مشيرة إلى أن أول قصة نُشرت في أبريل 2020.

يعتمد برنامج "My Hero is You 2021 كيف يمكن للأطفال أن يشعروا بالأمل خلال جائحة كورونا والحرص على نشر الحقائق اليومية لملايين الأطفال منذ بداية الوباء، مضيفة، إنه بالنسبة للكثيرين، يستمر الوباء في تعطيل تعليمهم وترفيههم ووقتهم مع الأصدقاء والعائلة والمعلمين.

وقالت المنظمة، إن القصة التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11عامًا - تشهد عودة" أريو"، وهو مخلوق خيالي يسافر حول العالم لمساعدة الأطفال على العثور على الأمل في المستقبل والفرح في الأشياء البسيطة، جنبًا إلى جنب مع الأصدقاء القدامى والجدد، يعالج "أريو" المخاوف والإحباطات التي يواجهها الأطفال في المرحلة الحالية من الوباء، ويستكشف آليات المواجهة المختلفة التي يمكنهم استخدامها عند مواجهة مشاعر صعبة مثل الخوف والحزن والغضب والحزن.

وأوضحت المنظمة، إن القصة الجديدة مستمدة من الردود على مسح شمل أكثر من 5000 طفل وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين من جميع أنحاء العالم الذين وصفوا التحديات التي لا يزالون يواجهونها في السنة الثانية من الوباء.

الوصول إلى الأطفال في كل مكان

القصة متاحة حاليًا باللغات العربية والبنغالية والصينية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، أما القصة السابقة فهى متاحة الآن بأكثر من 140 لغة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة برايل، وتحتوى أيضا على مقاطع فيديو متحركة، وقراءة بصوت عالٍ، ومسرح، وكتب أنشطة، وتنسيقات صوتية.

وقالت المنظمة، منذ أبريل 2020، تضافرت جهود الحكومات والجامعات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمشاهير مع الأمم المتحدة لتسهيل التوزيع العالمي الحقيقي للقصة الأولى في السلسلة. وتشمل المبادرات نشر النسخ الصوتية وورش العمل المتعلقة بالقصص.

يمكن استخدام القصة الجديدة من قبل الآباء والمعلمين جنبًا إلى جنب مع دليل بعنوان "Actions for Heroes"، والذي أصدرته نفس المجموعة في فبراير 2021، وهو متوفر بالفعل بأكثر من 12 لغة، وينصح الدليل الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين حول كيفية تهيئة الظروف المناسبة للأطفال لمشاركة مشاعرهم ومخاوفهم المتعلقة بالوباء بشكل علني، ويشمل ذلك أنشطة تستند إلى الكتب الموجودة في السلسلة.