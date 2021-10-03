اكتشاف تأثير غير متوقع لبديل السكر.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

اكتشف خبراء التغذية الأمريكيون أن السكرالوز- وهو سكر صناعي، يزيد الشهية والرغبة بتناول الطعام، قد يؤدي إلى نفي تأثير الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها لتقليل الوزن.



وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن الشركات المنتجة لأطعمة الحمية، تستخدم بدائل السكر بكثرة. فمثلا تستخدم المواد المحلية غير المغذية (NNS) كمواد خالية من السعرات الحرارية لإشباع رغبة أكثر من 40 بالمئة من الأمريكيين البالغين بتناول الحلويات. ولكن لا يوجد حتى الآن رأي موحد بين العلماء وخبراء التغذية عن تأثير (NNS) في الشهية واستقلاب الغلوكوز وكتلة الجسم.

وأجرى علماء كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا دراسة واسعة لتحديد تأثير بدائل السكر في نشاط الدماغ والشهية لدى فئات مختلفة من السكان.

وتقول الدكتورة كاثلين بيج، "يوجد اختلاف في الموقف من فوائد بدائل السكر. ومع ذلك يستخدمها الكثيرون لفقدان الوزن. ولكن في الوقت الذي تشير بعض الدراسات إلى أن هذه البدائل مفيدة، تفيد دراسات أخرى بأنها تسبب زيادة الوزن وتطور النوع الثاني من مرض السكري ومشكلات في عملية التمثيل الغذائي. ونحن درسنا فئات مختلفة من السكان، من اجل معرفة سبب اختلاف نتائج الدراسات".

وقد خضع لهذه الدراسة 74 متطوعا، قسموا إلى ثلاث مجموعات، (كل مجموعة تضم عددا متساويا من الرجال والنساء ذوي وزن اعتيادي ووزن زائد وبدناء)، وخلال ثلاث جلسات تناول أفراد المجموعة الأولى 300 ملليغرام من مشروب محلى بالسكر الاعتيادي. وأفراد المجموعة الثانية، تناولوا نفس المشروب ولكنه محلى بالسكرالوز، الذي يعتبر أقل ضررا، وكان مشروب أفراد المجموعة الثالثة الماء العادي.

وقاس الباحثون خلال ساعتين بعد تناول المشروب ثلاثة مؤشرات: تنشيط مناطق الدماغ، المسؤولة عن الشهية والرغبة في تناول الطعام؛ مستوى الغلوكوز والأنسولين والهرمونات الأيضية في الدم؛ وكمية الطعام التي تناولها المتطوع بعد كل جلسة.

وأظهرت النتائج أن نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن الشهية والرغبة بتناول الطعام لدى أفراد المجموعة الثانية كان أعلى مما لدى أفراد المجموعة الأولى الذين تناولوا مشروبا محلى بالسكر الاعتيادي. كما ظهر أن مستوى الهرمونات التي ترسل إشارات الشبع لدى أفراد المجموعة الثانية كان أقل مما لدى أفراد المجموعتين الأولى والثالثة، لذلك كانوا بعد كل جلسة يتناولون كمية طعام أكبر.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج، أن بدائل السكر الصناعية، وخاصة السكرالوز ، تزيد الشهية والرغبة في تناول الطعام، وتسبب الشعور بالجوع ، خاصة عند النساء والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.