إحساس محدد بعد القليل من التمارين الرياضية "يُنذر" بانخفاض مستويات B12

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

تؤثر أعراض نقص فيتامين B12 إلى حد كبير على كل جزء من الجسم، وقد لا تكون هذه الأعراض واضحة وغالبا ما يُخلط بينها وبين شيء آخر.



وإذا شعرت بإحساس غريب بعد التمرين الرياضي، فقد يشير ذلك إلى ضرورة زيادة مستويات B12 على الفور.

ويسرد موقع Bupa العلامات التي تشير إلى أن مستويات B12 لديك منخفضة، وتشمل:

- الشعور بالتعب الشديد.

- ضيق التنفس حتى بعد القليل من التمرين.

- خفقان القلب.

- الصداع.

- قلة الشهية.

- التهاب الفم واللسان.

وسيصاب معظم الناس بضيق في التنفس أثناء وبعد ممارسة الرياضة والقيام بأشياء مرهقة بدنيا.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12، يصابون بضيق في التنفس حتى بعد القليل من التمرين.

ووفقا لـ NHS، فإن المضاعفات المرتبطة بنقص فيتامين B12 نادرة، حيث يمكن علاج الحالة بسهولة في معظم الحالات.

ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تحدث مضاعفات تنطوي على مشاكل في الحركة والتنسيق وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص B12 أحيانا إلى عقم مؤقت، والذي يتحسن عادة بالعلاج المناسب.

ومن دون كمية كافية من الأكسجين، يمكن أن يشعر المرضى بضيق في التنفس أو بالدوار - خاصة بعد التمرين - وفقا لأخصائية التغذية هيلين ويست.

ولكن، هناك عددا من الأسباب التي تجعل الناس يشعرون بالدوار، لذا تحدث إلى الطبيب لتجد السبب الكامن وراء ذلك، على حد قولها.

ويمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 بسبب فقر الدم الخبيث - حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا المعدة السليمة.

ويمكنك زيادة فيتامين B12 عن طريق تناول المزيد من أطعمة السلمون أو اللحم البقري أو البيض أو منتجات الألبان.