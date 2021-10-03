صحة ورشاقة

السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة حتى الآن 547262 إصابة .

 

وفي تراجع ملحوظ أكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدة فقط يوم أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8724 حالة وفاة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 181 حالة في المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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