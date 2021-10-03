بريطانيا تتجه لتعديل "القائمة الحمراء" وتخفيف شروط الحجر الفندقي

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

تتجه بريطانيا لتعديل "القائمة الحمراء" الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتخفيف شروط الحجر الفندقي للدول عالية الخطورة من 54 إلى 9 دول.



وقالت صحيفة صنداي تليغراف " أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيضيف في وقت لاحق من الأسبوع، عددا من الدول لقائمة السفر دون الحاجة للبقاء عند العودة في حجر فندقي، و سيتم تقليص "القائمة الحمراء".

واضافت الصحيفة " إن المسافرين المطعمين والقادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا، لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر، بفندق مخصص لذلك من قبل الحكومة، لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنكلترا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي".

ومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات، مما يعزز أرباح شركات الطيران وشركات السياحة، التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا، وفقا لرويترز.