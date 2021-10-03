بالارقام.. كورونا يضرب روسيا بأكبر حصيلة وفيات منذ بدء الجائحة

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

سجلت روسيا، الأحد، 890 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس تسجيل 25769 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4294 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (2463 حالة)، ومقاطعة موسكو (1646 حالة).

وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 890 حالة وفاة (مقابل 886 وفاة السبت)، ما يمثل خامس قفزة غير مسبوقة في الحصيلة خلال الأسبوع الأخير.

وتماثل 15391 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7 ملايين و586536 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 209918 حالة وفاة، و6 ملايين و725965 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى، الأحد، أكثر من 193.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 557 ألفا خلال آخر 24 ساعة.