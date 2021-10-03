صحة ورشاقة

أكثر من 5 ملايين وفاة بفيروس كورونا في العالم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و004101.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                702770                        43721128

 

الهند                              448573                         33791061

 

البرازيل                       597255                           21445651

 

المملكة المتحدة             136910                         7871014

 

روسيا                         418016                         7560767

 

تركيا                           64432                       7209667

 

فرنسا                        116759                       7018367

 

إيران                         120880                      5611700

 

الأرجنتين                 115225                       5258466

 

إسبانيا                   86463                           4961128.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

22 - العراق                     22344                    2007227

 

37 - المغرب                   14315                    934828

 

41 - الأردن                   10736                     825245

 

46 - الإمارات               2100                         736524

 

47 - تونس               24921                        707983

 

49 - لبنان                 8399                        625445.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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