شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالصحة العالمية: فيروس كورونا لن يصبح متوطنًا وقد يستمر لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا، كان الناس ينتظرون أن يتوطن المرض ويختفى تدريجيًا ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن جائحة الفيروس التاجي لم تصل إلى مرحلة التوطن حتى الآن على الرغم من تحسن الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لتقرير موقع " thehealthsite" قال مسئول منظمة الصحة العالمية بونام خيترابال سينج إن فيروس كورونا قد يستمر في الانتقال "لفترة طويلة جدًا".

وشدد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من المخاطر، وقال إن هناك حاجة للوصول إلى وضع "نحن فيه نسيطر على الفيروس، وليس الفيروس الذي يتحكم فيه نحن."

ما هى مرحلة توطن الفيروس؟

تحدث المرحلة المتوطنة عندما يتعلم المجتمع التعايش مع الفيروس، على عكس مرحلة الوباء، والتي تحدث عندما يكتسح السكان بالفيروس، أخبر سينج أن السكان الذين أصيبوا سابقًا، من المتوقع أن يكونوا أقل تأثرًا بالفيروس في المستقبل من السكان الآخرين.

ليس وباءً مستوطنًا بعد وقد يستمر لفترة طويلة

وفقًا لسينج، من المتوقع أن يستمر فيروس كورونا في الانتشار لفترة طويلة، وسيحدد عدد العوامل ما إذا كان الفيروس متوطنًا على المدى الطويل، وأهمها مستوى مناعة المجتمع، والذي يأتي من كل من التطعيم والعدوى السابقة.

وعلى الرغم من ذلك، يمكننا اتخاذ خطوات لتقليل الوفيات، والاستشفاء، والخسائر الاجتماعية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الوباء، فوفقًا للمعلومات الحالية، لا تزال مستويات الحماية العالمية منخفضة، ولا يزال معظم الناس عرضة للإصابة بالفيروس.

"تواصل منظمة الصحة العالمية التوصية باستجابة قوية للصحة العامة تستند إلى تقييم المخاطر، وأن يستمر الناس في حماية أنفسهم من خلال التطعيم، والحفاظ على مسافة جسدية، وارتداء قناع، وتجنب الأماكن سيئة التهوية، وتنظيف الأيدي، واتباع النظافة التنفسية."

ماذا عن الموجة الثالثة لـفيروس كورونا ؟

وفقًا للخبير سيكون من الصعب على الفيروس إصابة عدد كافٍ من الأفراد لإحداث موجة أخرى إذا واصلنا جميعًا الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتطعيم الأفراد في أسرع وقت ممكن، وتابع أن هناك أدلة كافية من التجربة العالمية على أن الصحة العامة والسياسات الاجتماعية تعمل ، حتى ضد المتغيرات المثيرة للقلق التي تنتشر بسرعة أكبر ، وأن هذه الأساليب ضرورية للحد من انتقال COVID-19 وخفض الوفيات.