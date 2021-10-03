رشاقة دائمة مضمونة لبنات العشرين مع رجيم عارضات الازياء

بيروت - نادين محمد -

من السهل ان تحافظ بنات العشرين على الرشاقة الدائمة باتباع برنامج رجيم عارضات الازياء. ويقوم هذا الرجيم على تناول الطعام اليومي بكميات ونوعيات محددة مع التركيز على الخضار والبروتينات والامتناع عن استهلاك الكثير من الدهون الضارة. كذلك من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويجب شرب كمية كافية من الماء لا تقل عن ليتر ونصف خلال النهار. وهكذا يمكن تطبيق برنامج رجيم عارضات الازياء للحفاظ على الرشاقة الدائمة في سن العشرين من دون إلحاق الاذى بالصحة.

عند التفكير في الحافظ على الرشاقة الدائمة المضمونة، من المفيد اتباع رجيم عارضات الازياء. ولهذا يجب دائماً تذكر القواعد الاساسية التي يجب احترامها وابرزها تزويد الجسم بالمغذيات التي يحتاج اليها من اجل اداء وظائفه الحيوية على المستويين الجسدي والذهني. كما من المهم تطبيق هذا البرنامج.

الفطور. كوب من العصير الطبيعي الطازج او من احد انواع المخفوقات الصحية.

الغداء. سندويتش مصنوع من الخبز الكامل وبضع قطع من لحم الحبش الخالي من الدهون، طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة. قطعة متوسطة الحجم من الشوكولاته الداكنة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي الخالي تماماً من الدهون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعتان من البسكويت الصحي.

ومن المهم في فترة الحمية ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم 3 مرات اسبوعياً. ولهذا ينصح مثلاً بالقيام بتمارين القوة او التمارين الهوائية وتمارين الضغط او المشي او ركوب الدراجة الهوائية لمدة تراوح بين 20 و25 دقيقة يومياً.

فوائد رجيم عارضات الازياء لبنات العشرين

ينطوي تطبيق هذا الرجيم على العديد من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على العديد من الاصناف الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الاساسية.

يمنع تناول المأكولات الجاهزة التي تحتوي على الدهون والتي ترتبط بعدد من الامراض مثل السكري والقلب والشرايين والسرطان والاكتئاب.

يحث على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ويساعد على تخسيس الوزن بطريقة صحية.

يمنع تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وخصوصاً المصنع منه.

من السهل تطبيق هذا الرجيم اثناء مواصلة الدراسة الجامعية او العمل.





مضار رجيم عارضات الازياء

رغم الفوائد الكثيرة التي يمكن ان يوفرها رجيم عارضات الازياء مثل الحفاظ على الرشاقة الدائمة فإن بعض الاشخاص قد يعانون بسببه من بعض السلبيات.

يقوم هذا الرجيم على مجموعة من القواعد العامة اي انه لا يفرض تطبيق مخطط ثابت وواضح المعالم. ولهذا قد يرفضه الاشخاص الذين يرغبون في اتباع روتين محدد لخسارة الوزن.

- يمكن بعد اتباعه المعاناة من بعض الاعراض الجانبية حيث يفرض تناول ما لا يقل عن 1300 سعرة حرارية وهو ما لا يناسب بعض من يتبعونه. ولهذا قد يعانون من الشعور بالجوع او التعب او الغثيان او حتى الامساك.

لا يحتوي هذا الرجيم على بعض المغذيات الاساسية التي يمكن الحصول عليها مثلاً من خلال تناول منتجات الالبان.

في حال عدم اتباع نظام غذائي صحي بعد انتهاء مدة الرجيم، من الممكن ان تم استعادة الوزن الزائد في مدة قصيرة.

اذا لم يتبع رجيم الرشاقة الدائمة من خلال برنامج عارضات الازياء لبنات العشرين بالطريقة الصحيحة، من الممكن ان تكون خسارة الوزن وهمية حيث يتم في هذه الحالة فقدان العضلات والماء لا الدهون فقط.



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