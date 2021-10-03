أبرزها رفع المناعة و فقدان الوزن ..بهذا النوع من البذور المهملة

بيروت - نادين محمد -

على الرغم من أنها البذور المهملة إلا أن بذور عباد الشمس من أكثر البذور التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهي مليئة بكميات كبيرة من العناصر الغذائية وخالية من الكوليسترول، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة. بالإضافة إلى أنه مصدر لفيتامين E وفيتامين B1 و B6 والحديد والنحاس والسيلينيوم والزنك والبوتاسيوم والمنغنيز.

إليك الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس وفقاً لموقع stylesatlife وأبرزها تعزيز مستويات الطاقة و دعم جهاز المناعة؛ لأنها مليئة بالعناصر الغذائية.

1. تعزز فقدان الوزن

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إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ولكنك لا تريد التخلي عن وجباتك الخفيفة، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس خياراً مثالياً لأنها غنية بالعناصر الغذائية. لذلك، فإن بذور عباد الشمس مناسبة لفقدان الوزن؛ فهي مليئة بالألياف والبروتين .

2. خفض ضغط الدم

إذا كنت ترغب في تضمين وجبة خفيفة تؤثر بشكل كبير على ضغط الدم، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس خياراً مثالياً. وذلك لأن هذه البذور تقلل من ارتفاع مستويات الصوديوم، والتي تسبب آثاراً شديدة على أجسامنا بمساعدة كميات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على بقاء ضغط الدم في المعدل الطبيعي . لذلك ابتعد عن خطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق تضمين بذور عباد الشمس في نظامك الغذائي.

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3. تقوية المناعة

مع ظهور فيروسات جديدة كل يوم، نحتاج جميعاً إلى نظام مناعي قوي لحماية أنفسنا. هناك فائدة صحية أخرى لبذور عباد الشمس وهي أنها تساعد على زيادة قدرتك على محاربة الفيروسات، من خلال دعم جهاز المناعة الخاص بك لأنه مصدر للعديد من المعادن والفيتامينات الحيوية. على سبيل المثال، تحتوي بذور عباد الشمس على معادن أساسية مثل الزنك التي تساعد جسمك على الحفاظ على الخلايا المناعية وتنميتها، كما أن السيلينيوم يعزز المناعة مما يساعد جسمك على تقليل الالتهاب ويحارب العدوى .

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4. مفيدة لصحة الدماغ

بذور عباد الشمس وجبة خفيفة تعزز الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول هذه البذور يساعد في زيادة الوظيفة الإدراكية والذاكرة؛ لأنها غنية بفيتامين ب الذي يسمى الثيامين.

5. تحسين صحة القلب

تزيل بذور عباد الشمس الجذور الحرة في دمك؛ لأنها تحتوي على بروتينات معينة وفيتامين ج والمواد الكيميائية النباتية مثل الهليانثين. لذلك، من خلال تناول بذور عباد الشمس، يمكنك التحقق من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، والنوبات الإقفارية، وعدم انتظام ضربات القلب .

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6. يخفض نسبة الكوليسترول

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بذور عباد الشمس هي مصادر غنية بالأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي وعملية التراكم. لذلك، تنخفض مستويات الكوليسترول عند استبدال الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة، وبالتالي فإن إحدى الفوائد المهمة لتناول بذور عباد الشمس هي أنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار .

7. مفيدة للبشرة والشعر

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كل شخص يريد الحصول على بشرة خالية من العيوب، ويحتاج جسمك إلى تغذية كافية لمساعدتك على تحقيق ذلك؛ بذور عباد الشمس مفيدة للغاية للبشرة؛ لأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية.

تساعد بذور عباد الشمس في حماية بشرتك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية وتسهيل إنتاج الميلانين في أجسامنا مع وجود النحاس فيها.

تشمل فوائد بذور عباد الشمس للشعر التحكم في تساقط الشعر الشديد. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه البذور المزيد من الأكسجين لفروة رأسك، وتزيد من امتصاص الزنك في جسمك؛ لأنها غنية بفيتامين ب أو البيريدوكسين.

كيفية تضمين بذور عباد الشمس في نظامك الغذائي

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تضمين بذور عباد الشمس في نظامك الغذائي وجني كل الفوائد.

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يمكنك إعطاء البيض المخفوق قواماً مقرمشاً عن طريق إضافة بذور عباد الشمس .

يمكن إضافة مسحوق بذور عباد الشمس إلى الكيك، والمافن، وعجين الخبز لتحسين قيمتها الغذائية بشكل كبير.

يمكنك رش بذور عباد الشمس في المكرونة أو السلطات الصحية.

يمكن أن تستخدم الصلصات محلية الصنع أيضاً مجموعة من بذور عباد الشمس.