شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف طريقة فعالة للتحكم في الوزن عبر «المضغ» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة للمساعدة في التحكم بالوزن. ونصح النمر بالاستمتاع بتناول الطعام وأخذ الوقت الكافي لمضغه وهو (من 20 إلى 30 ثانية خاصة اللحوم) . وأضاف النمر عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “تلذذ بكل مكونات الطعام حتى يتحول إلى شبه سائل يسهل بَلْعه وبذلك تستمتع بالأكل وتحس بالشبع مبكراً وهي طريقة فعالة في مساعدتك على التحكم بوزنك”.

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