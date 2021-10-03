شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد الناجم عن كورونا يسبب تغييرات غير منتظمة في الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه الجميع وقتًا عصيبًا خلال العام ونصف الماضيين منذ ظهور فيروس كورونا، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن الإجهاد الناجم عن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الدورة الشهرية لدى النساء.

ووفثا لتقرير موقع "thehealthsite" توصلت دراسة جديدة إلى أنه مع زيادة مستويات التوتر أثناء جائحة كورونا ، قد تعاني النساء من عدم انتظام في الدورة الشهرية.

وجدت الدراسة المنشورة في مجلة صحة المرأة الأمريكية أنه بعد بدء وباء Covid-19 في مارس 2020 ، لاحظ أكثر من نصف (54٪) المشاركين في الباحثين تغيرات في الدورة الشهرية. قالت الباحثة نيكول وويتويتش من جامعة نورث وسترن الأمريكية : "نعلم أن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا العامة ورفاهيتنا ، ولكن بالنسبة للنساء والأشخاص الذين يصابون بالحيض ، يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى تعطيل أنماط الدورة الشهرية العادية والصحة الإنجابية بشكل عام."

بالنسبة للدراسة ، قام فريق البحث بتجنيد أكثر من 200 امرأة في الولايات المتحدة لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير الإجهاد أثناء الوباء على فترات الحيض بين يوليو وأغسطس 2020، والأفراد الذين كانوا أكثر توترا خلال تفشي فيروس كورونا كان لديهم المزيد من الدورة الشهرية ولفترة أطول من أولئك الذين كانوا أقل توترا .

قال الباحثين إنه لا ينبغي تجاهل الصحة الإنجابية، فنحن نشهد بالفعل الآثار المتتالية لما يحدث عندما نفشل في النظر إلى هذا الجانب المهم من صحة المرأة حيث يعاني الكثيرون الآن من اضطرابات الدورة الشهرية بسبب فيروس كورونا.

وفقًا للدكتور مانجيري ميهتا ، استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى Hiranandani Vashi-A Fortis Network Hospital ، "يحتاج الناس إلى فهم أن التطعيمات آمنة وفعالة على حد سواء ، وهناك أدلة كافية تدعم ذلك، مضيقا إنه لا يوجد دليل أو دليل قوي على أن لقاحات فيروس كورونا ستضعف فرص النساء في الحمل في المستقبل.