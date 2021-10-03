نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى دخول المستشفى عند الإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 20 دقيقة

لوحظ نقص “فيتامين د” لدى المرضى الذين يعانون من كورونا، أن مرضهم يتطلب دخول المستشفى – تم تقديم نتائج الدراسة في المؤتمر الوطني لأطباء الغدد الصماء، الذي عقد الأسبوع الماضي في موسكو.

وقبل ذلك، نشرت شبكة المختبرات الطبية “Invitro” بيانات دراسة ضخمة أخرى، قام بها الخبراء بتحليل أكثر من مليون اختبار لمستوى فيتامين د: تبين أن نقص هذا الفيتامين لوحظ في 55-65% من المشاركين ومن كل الأعمار، لدى الشباب وكبار السن.

تحدث سيرعي كومياكوف، كبير الأطباء في Invitro-Moscow ، عن سبب حاجتنا إلى هذا الفيتامين، وكيفية تحديد نقصه وماذا نفعل لمنع نقصه مع صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

ما هي أهمية فيتامين د للجسم؟

يعتبر فيتامين د الآن مادة شبيهة بالهرمونات تنظم عددًا من التفاعلات الأيضية الرئيسية في الجسم. يشارك فيتامين د في التحكم في انقسام الخلايا، وينظم امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الأمعاء، ويدعم نشاط خلايا الجهاز المناعي، وله تأثير مضاد للالتهابات، وهو مسؤول عن إنتاج الدوبامين والسيروتونين، وينظم التمثيل الغذائي للمعادن والكربوهيدرات.

وفقًا لذلك، يرتبط نقص فيتامين د بمجموعة متنوعة من الأمراض – الاكتئاب والسرطان وهشاشة العظام وداء السكري والسمنة والتصلب المتعدد والتهاب اللثة وقصر النظر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

لماذا نفتقده؟

بسبب عدم تعرض الناس لأشعة الشمس بشكل كافٍ في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، في خطوط العرض الشمالية، ليس فقط هناك القليل من ضوء الشمس، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأيام الملبدة بالغيوم.

يمكن تعويض نقص فيتامين د من تناول المأكولات البحرية والفطر وزيت السمك. يمكن أن يكون كمكملات غذائية.