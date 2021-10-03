فوائد غير متوقعة لدهن الجسم بـ”زيت الزيتون” قبل النوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

زيت الزيتون له العديد من الفوائد العلاجية والتجميلية، وعند دهن الجسم بالزيت قبل النوم يحصل جسم الانسان على فوائد أبرزها الاسترخاء والنوم العميق.

وكما أن الذين يعانون من الأرق قد يجدون العلاج في وصفات باستخدام زيت الزيتون الجيد، حيث لن يحتاجوا إلا لربع كوب من زيت الزيتون، وهو ما سيصنع الفارق.

وفي هذا المقال تستعرض لكم وكالة سوا الإخبارية مجموعة من فوائد زيت الزيتون قبل النوم:

الاسترخاء وتقليل الالتهابات

يساعدك زيت الزيتون على النوم والاسترخاء، ذلك لأنه يقلل الالتهابات اليومية المزعجة والتي تمنع الشعور بالراحة عند النوم.

توازن نسبة السكر

يحقق زيت الزيتون توازن نسبة السكر بشكل طبيعي، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المتوسط​​، ذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعد شكلاً من أشكال ضيق الأوعية وإثارة معدل ضربات القلب.

إزالة الجذور الحرة

يزيل زيت الزيتون عالي الجودة ما يعرف بالجذور الحرة من الجسم بشكل طبيعي، لأن زيت الزيتون الطبيعي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

زيادة قوة التحمل

يعرف الرياضيون قيمة إنعاش أجسادهم قبل التمرين وبعده، ويقوم زيت الزيتون بهذه المهمة، لما له من قدرة غير مسبوقة فى تعزيز القدرة على التحمل وشحن الطاقة اللازمة لأداء التمارين، وبعد التمارين وقبل النوم يساعد زيت الزيتون على تحفيز الاسترخاء لأنه ينظف الجسم من الجذور الحرة