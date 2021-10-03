شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث الحمى؟.. وما هي أنواعها والأعراض الشائعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحمى من أكثر الأمراض الصحية شيوعًا التي تصيب الجميع بدءًا من الرضع وحتى كبار السن، يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الإصابة بحالة صحية أساسية لذلك يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لكن معظم الناس لا يعرفون أن هناك أنواعًا متعددة من الحمى يمكن أن تحدث في جسم الإنسان، وهي مقسمة إلى 5 فئات حسب دورها وشدتها ودرجة حرارتها وبعض العوامل الأخرى، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

لماذا تحدث الحمى؟

الحمى هي رد فعل طبيعي لأي مادة غريبة في الجسم، عند حدوث أي هجوم سواء كان بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات وغيرها، يسمح جسمك لدفاعاته الطبيعية بالعمل عليه ورفع درجة حرارة الجسم لمحاربة الجسم الغريب وجعله ضعيفًا، وبمجرد انتهاء المشكلة تعود درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها.

ما هي 5 أنواع الحمى وأسباب حدوثها؟

1- الحمى المتقطعة

هذا النوع من الحمى يعني أن درجة حرارة جسمك تتغير بين النهار والليل، حيث تظل درجة حرارة الجسم طبيعية أثناء النهار ولكنها ترتفع في الليل، وهذا بسبب الطفيليات أو الالتهابات البكتيرية، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون سببها الإصابة بالملاريا أو تسمم الجلد.

ارتفاع في درجة الحرارة أثناء الليل

الرعشة والقيء

القشعريرة

آلام في المعدة أو آلام في الجسم



التعب

ما هي أعراض الحمى المتقطعة ؟2- حمى شديدة مفاجئة

تحدث مع معظم الناس، وهي معروفة أيضًا بالحمى العادية، وتحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب مشاكل نمط الحياة العادية مثل الإجهاد والتعب وآلام الجسم وما إلى ذلك، وفي هذا النوع، تنخفض درجة الحرارة عادة في غضون يوم أو يومين.

ما هي أعراض الحمى الشديدة المفاجئة ؟

آلام في الجسم

التعب

الصداع

الضعف

3- الحمى المستمرة

هذه حالة يمكن أن تكون مصدر قلق طبي، كما يوحي اسمها، تظل درجة حرارة الجسم أعلى من المعتاد بمقدار 1-2 درجة تقريبًا ولا تتقلب كثيرًا، وقد ينتج هذا النوع من الحمى عن مشكلة صحية أساسية بسبب الالتهاب الرئوي أو التهاب المسالك البولية أو حمى التيفوئيد، وغيرها، وقد تحدث مضاعفات لم تعالج في الوقت الصحيح.



الحمى

تظل درجة حرارة الجسم مرتفعة لعدة أيام

لا يوجد تقلب في درجة حرارة الجسم

تبدأ أعراض الأمراض الأخرى بالظهور

الشعور بالضعف والتعب

تعتمد أعراضها في الغالب على المشكلة الصحية التي تسببت في الحمى المستمرة، مثل:4- الحمى الناقصة

يشبه هذا النوع الحمى المستمرة، ولكن يمكن أن تكون الحالات أكثر حدة في هذا النوع من الحمى، وتحدث عن عدوى بكتيرية وطفيليات وما إلى ذلك، وبالتالي فهي تسبب تهديدات كبيرة للجسم وخاصة بين الأطفال، كما يمكن أن تحدث الحمى الناقصة أيضًا بسبب التهاب في الأنسجة الداخلية للقلب.

ألم في المعدة

القلق

حركات الأمعاء غير المنتظمة

الضعف

التقيؤ

ارتفاع درجة الحرارة

ما هي أعراض الحمى الناقصة ؟



انواع الحمى

5- الحمى الروماتيزمية

عادة ما ينتج هذا النوع من الحمى عن نوع واحد من البكتيريا المعروفة باسم المكورات العقدية، حيث تبدأ بالتهاب الحلق ثم تتحول إلى حمى مؤلمة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، ويمكن أن تسبب الحمى الروماتيزمية مشاكل طبية خطيرة كما أنها مزعجة للغاية وتؤثر على روتينك اليومي.

ما هي أعراض الحمى الروماتيزمية ؟

صداع حاد

آلام الجسم

التقيؤ

التهاب الأنسجة والوزتين