طبيب روسي يكشف أعراض غير اعتيادية لاحتشاء عضلة القلب.. ماذا قال؟

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

تسجل سنويا آلاف حالات احتشاء عضلة القلب في العالم، وقد تعلم الكثيرون كيفية تقديم المساعدة اللازمة للمرضى، ولكنهم لا يعرفون دائما أعراض احتشاء عضلة القلب.



ويشير الدكتور فاسيلي تيريشينكو، أخصائي طب وجراحة القلب والأوعية الدموية في حديث تلفزيوني، إلى أن أعراض النوبة القلبية غالبا ما تكون عدم الشعور بالراحة أو ألما في منطقة القلب وحرقة في منطقة الصدر. ولكن هناك أعراضا أخرى أقل شيوعا.

ويضيف، من هذه الأعراض التنمل وحرقة في اليدين، ذبحة صدرية، وألم في منطقة الكتفين، التي تظهر عادة مع بعضها. وقد يرافقها الخوف من الموت، الذي يعتبر متلازمة تظهر عند الشعور بالذعر. كما يشعر الشخص بقلق غير موجود في الواقع .

ويقول، "هذه الأعراض قد تشير إلى أن المشكلة في الجدار الخلفي للبطين الأيسر. وهذا أحد أعراض الإقفار (نقص التروية).

ويضيف، وعند الشعور بالألم في الجانب الأيسر من الرقبة وانتقاله إلى الفك السفلي، دون سبب ميكانيكي (كدمات أو ضربة)، يجب مراجعة أخصائي أمراض القلب. الذي بعد إجراء الفحص اللازم وتخطيط القلب يحدد السبب وما الذي يجب عمله لاحقا.