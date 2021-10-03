شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة للإفطار تزيد من التهاب الجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار تمنح الجسم الوقود والعناصر الأساسية اللازمة لبدء اليوم، ويمكن أن تضعك في الحالة المزاجية المناسبة لمواجهة كل التحديات، ولكن في بعض الأحيان، لا يوجد وقت لتناول الإفطار، وتكتفى بتناول المعجنات أو بعض الفاكهة، ولسوء الحظ هناك بعض أطعمة الإفطار لديها القدرة على إحداث التهاب في جميع أنحاء الجسم.

ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، عندما تأكل أطعمة معينة يرسل جسمك خلايا الدم البيضاء لحماية منطقة ما من الأذى، حيث تقوم الشرايين بخلق طبقة البلاك، ما يتسبب في استجابة خلايا الدم البيضاء والالتهاب الذي يأتي مع المنطقة، إذا كنت ترغب في تجنب هذا التفاعل الضار، يمكنك مراقبة العناصر التي تتناولها خاصةً في وجبة الإفطار، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

1 - معجنات الإفطار

يمكن أن تسبب الحلويات السكرية مشاكل في أي وقت من اليوم، بما في ذلك في الصباح، تحتوي معجنات الإفطار مثل الكعك على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يعزز الالتهاب عن طريق تغيير ميكروبيوتا الأمعاء وبعبارة أخرى، فإن تناول الكثير من السكر المعالج يغذي "البكتيريا السيئة" التي تتسبب في تلف بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم.

2 - اللحوم المصنعة

تناول اللحوم المصنعة بشكل كبير يمكن أن يسبب الالتهاب بسبب تركيزها العالي من الدهون المشبعة، فهذه الأحماض الدهنية تزيد من نشاط الجينات الالتهابية وكذلك الجزيئات الالتهابية في خلايا الدم البيضاء.

3 - الحبوب التي تحتوي على القمح أو السكر

يمكن أن تزيد الحبوب التي تحتوي على القمح من نفاذية الأمعاء، ما يسمح للجزيئات بالمرور عبر بطانة الأمعاء ودخول الجسم ، مما يتسبب في استجابة مناعية والتهاب، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي حبوب الإفطار على الكثير من السكر المضاف الذي يعزز الالتهاب عن طريق تغذية" البكتيريا السيئة "في الأمعاء.

4 - دقيق الشوفان السكرية

على الرغم من أن دقيق الشوفان هو غذاء مثالي للإفطار، إلا أنه يميل إلى أن يؤدي لارتفاع السكر في الدم نظرًا لأن دقيق الشوفان يحتوي في الغالب على الكربوهيدرات، وهذا السكر غير المستقر في الدم يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الالتهاب وانخفاض الطاقة.

إذا كان دقيق الشوفان مفضلاً، فإن الطريقة الرائعة للحفاظ على توازن السكر في الدم هي التأكد من تناوله مع البروتين والدهون الصحية

5 - مخفوق استبدال الوجبة

عندما تحتاج إلى الجري، فإن مسحوق البروتين السريع خيار مثالي للحصول على التغذية الكاملة دون إضاعة أي وقت، ولكن يوجد العديد من مخفوقات استبدال الوجبات تحتوي على عدد لا يحصى من المكونات التي تسبب الالتهاب، من الكربوهيدرات المكررة إلى الزيوت النباتية المصنعة ، ومن الأفضل أن تصنع المخفوق بنفسك في المنزل مع توازن المكونات الغذائية الحقيقية ، بما في ذلك البروتين والدهون الصحية.