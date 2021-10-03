شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأفوكادو الصحية والجمالية.. يحمى من الشيخوخة ويمنع تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأفوكادو فاكهة مغذية للغاية يحتوي على أكثر من 20 من المعادن والفيتامينات، بجانب أنه غنى بالبروتين وكذلك الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم والمعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة التي تعتبر مهمة للحفاظ على صحة القلب، ويرصد التقرير المنشور بموقع "Healthline" بعض فوائد الأفوكادو.

الأفوكادو خيار مثالي لجسم صحي وجميل

يعمل الأفوكادو على خفض مستويات الكوليسترول ما يترتب عليه الحفاظ على صحة القلب، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات B6 و A و E و C.

بالحديث عن محتويات المعادن، فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه مثالي ليس فقط للجمال الخارجي ولكن للصحة أيضًا، وتأتي الخصائص العلاجية القوية في الأفوكادو من الألياف والمعادن والفيتامينات والدهون الجيدة، كما يساعد المحتوى العالي من الألياف فيه للحفاظ على صحة المعدة.



الافوكادو غنى بالعناصر الغذائية

العناصر الغذائية فى الأفوكادو:

- الفيتامينات حيوية لعمليات التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، فهي تحافظ على صحة جيدة وتعزز النمو.

- مضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو تحمي جسمك من الجذور الحرة، كما أنها تعزز تجديد الخلايا، هذان العاملان يحميان من الشيخوخة المبكرة.

- فيتامين سي مفيد لتقوية جهاز المناعة، يمنعك من الإصابة بالأمراض، كما أنه يؤخر أيضًا ظهور علامات الشيخوخة عن طريق الحفاظ على الكولاجين الصحي وحماية أنسجة الجلد الصحية.



الافوكادو لصحة البشرة

- فيتامين ب الموجود في الأفوكادو هو مفتاح تكوين خلايا الجلد الجديدة.

- يجعل فيتامين أ و هـ بشرتك وشعرك أكثر نعومة وشبابًا، إن الكمية العالية من هذين الفيتامينين تجعل الأفوكادو جيدًا جدًا لصحة البشرة والشعر.



الافوكادو لصحة الشعر

زيت الأفوكادو المعجزة

زيت الأفوكادو مغذي للغاية للبشرة والشعر، حيث يوجد في الكريمات العشبية والمنظفات والشامبو وزبدة الجسم وزيوت الاستحمام.

وإذا كنت تعاني من تساقط الشعر، فهذه الفاكهة يمكن أن تساعدك، بسبب محتواها العالي من البروتين، إن تناول الأفوكادو وتطبيق الزيت الخاص به على الشعر يساعد على تغذية فروة الرأس ويجعل الشعر قوياً من الجذور.