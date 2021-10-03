شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط التبويض وزيادة فرص الحمل.. العدس والفول الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن اتباع نظام غذائي غير صحي يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي لتأخر الحمل، أو حدوث اضطرابات في التبويض سواء كان في موعده أو حجم البويضات نفسها.

ولذا يقدم الخليج 365 للنساء الراغبات في زيادة فرص الحمل، وتنشيط التبويض لديهن، قراءه هذا التقرير، للتعرف علي أفضل الأطعمة التي تساعدهن في تحقيق هذا الحلم، وذلك وفقا لموقع " verywellfamily"، ومنها:

-القرفة:

القرفة تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وتعمل علي تنظيم الدورة الشهرية عند النساء، فإذا كنتي مصابة بتكيس المبيض، أو تعانين من دورة شهرية غير منتظمة فسيصعب حدوث الحمل، ولذا عليك تناول القرفة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه المشاكل، وزيادة فرص حدوث الحمل.

-الأناناس:

الأناناس مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، حيث ارتبط انخفاض مستويات فيتامين سي في الجسم بمتلازمة تكيس المبيض، ويصعب حدوث الحمل عند الإصابة بهذه الحالة، فيحتوي الأناناس أيضًا على البروميلين ، وهو إنزيم طبيعي له تأثير مضاد للالتهابات ومضاد لتخثر الدم، ويشجع البروميلين جهاز المناعة على الابتعاد عن الإصابة بالالتهاب، ولذا يزداد فرص الإصابة بالحمل.

-صفار البيض:

يحتوي صفار البيض علي نسبة عالية من عنصر الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك وفيتامين ب 12، و فيتامين أ ، والأوميجا3، ولذا فتناوله يوميا يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الخصوبة عند النساء، وارتفاع فرص الحمل.

-الرمان:

الرمان يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تحسن جودة الحيوانات المنوية عند الرجل، وأيضا تساهم في إنتاج بويضات قوية وجيدة الحجم، ولذا تناولك له يعد خيارا جيدا.

-الفول والعدس:

الفول والعدس مصدر جيدا للألياف وحمض الفوليك والبروتين، وبعض الفيتامينات الهامة لزيادة فرص الحمل، ولذا فتناولك لهم يحافظ على التوازن الهرموني ، فعليك تناول هذا الطعام الكنز الذي يساهم بشكل كبير علي زيادة فرص الحمل.

-عين الجمل:

المكسرات بشكل عام غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ولذا ينصح بتناول حفنة يوميا منها، ولكن عين الجمل يعد من المكسرات الهامة في زيادة فرص الحمل، لأنه غنية بالأحماض الدهنية والأوميجا3 ، ومضادات الأكسدة، ولذا فهو كنز للراغبات في زيادة فرص الحمل.