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صور.. عرض أزياء داخل حظيرة طائرات في باريس

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - صور.. عرض أزياء داخل حظيرة طائرات في باريس

الأحد 3 أكتوبر 2021

نقلت مجموعة هيرميس إنترناشونال الفرنسية للأزياء الفاخرة صحفيي الموضة إلى مطار في ضواحي باريس لحضور عرض لأزياء الربيع.

 

المثير أن عرض الأزياء أقيم على منصة عرض دائرية داخل حظيرة طائرات.

 

وصورت كاميرات آلية تتحرك حول المدرج، وأخرى من أعلى إلى أسفل، العارضات في أزياء منها قمصان جلدية وثياب من الحرير وسراويل فضفاضة.

 

بينما جلس الجمهور في ساحة مكشوفة أمام منصة العرض.

 

وشارك في أسبوع الموضة في باريس، الذي يمتد حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عشرات من العلامات بعد فترة عصيبة عاشتها صناعة الأزياء على مدى أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وأضفت ناديج فانهي سيبولكي المديرة الإبداعية لملابس السيدات في هيرميس لمسات عصرية على الأزياء من التنانير والسراويل الطويلة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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