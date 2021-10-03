لو بتحس بألم فى كتفك.. 5 عوامل تشير للسبب منها مشاكل العظام والمفاصل

4. أسباب متعلقة بالبطن

تؤدي بعض الحالات الطبية الخاصة بالبطن إلى ألم في الكتف، وتشمل أبزر أمراض الجهاز الهضمى التى قد تسبب ألم فى الكتف "مرض القرحة الهضمية، ومرض الكبد، والتهاب البنكرياس".

5. الجلوس ووضع النوم الخاطئ :

قد يحدث ألم فى الكتف عندما تجلس أو تنام في وضع سيئ، مما يؤثر على عضلات الكتف والرقبة، وقد يكون هذا بسبب عدم توزيع وزن الجسم بشكل متكافئ أثناء الجلوس الخاطئ، مما قد يسبب ألم على بعض أجزاء الجسم أو جانب من الجسم.

أما فى وضع النوم الخاطئ فيمكن أن يسبب أيضا آلام في الرقبة، ومن المرجح أن يحدث للأشخاص الذين يميلون إلى النوم على البطن، أو الذين يستخدمون الكثير من الوسائد أو الوسادة العالية.