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شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بألم فى كتفك.. 5 عوامل تشير للسبب منها مشاكل العظام والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من آلام مستمرة فى الكتف بسبب عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة أو اتباع وضعيات جلوس خاطئة مع كثرة استخدام الهواتف المحمولة كثيرا، يحدث ذلك بسبب وضع النوم السيئ وقلة الحركة والتعب في الجسم، ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth" هناك 5 عوامل يمكن أن تسبب الألم فى الكتف.
1. مشاكل العظام والمفاصل
مع إصابة الشخص بكسر أو خلع في مفصل الكتف، من المرجح أن يؤثر ذلك على الكتف مباشرة، ويمكن أن يؤثر هذا تدريجيًا على صحة الشخص بمرور الوقت ويسبب هشاشة العظام والتهاب المفاصل وأمراض العظام الأخرى.
2. مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي
أي صدمة أو إصابة تؤثر على الكتف يجب أن تمر فى العضلات الموجودة بتلك المنطقة، فيمكن أن يؤدي الإفراط في الرياضة أو الإجهاد أو وضع النوم خطأ إلى مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي.
3. مشاكل فى القلب
صدق أو لا تصدق، قد يكون ألم الكتف ناتجا عن مشكلة في القلب، وهنا تكون الحالة خطيرة، ففي حالة الإصابة بأمراض القلب ، يواجه الأشخاص ألما في كتفهم الأيسر، وهو في الغالب علامة على الإصابة بنوبة قلبية.
4. أسباب متعلقة بالبطن
تؤدي بعض الحالات الطبية الخاصة بالبطن إلى ألم في الكتف، وتشمل أبزر أمراض الجهاز الهضمى التى قد تسبب ألم فى الكتف "مرض القرحة الهضمية، ومرض الكبد، والتهاب البنكرياس".
5. الجلوس ووضع النوم الخاطئ :
قد يحدث ألم فى الكتف عندما تجلس أو تنام في وضع سيئ، مما يؤثر على عضلات الكتف والرقبة، وقد يكون هذا بسبب عدم توزيع وزن الجسم بشكل متكافئ أثناء الجلوس الخاطئ، مما قد يسبب ألم على بعض أجزاء الجسم أو جانب من الجسم.
أما فى وضع النوم الخاطئ فيمكن أن يسبب أيضا آلام في الرقبة، ومن المرجح أن يحدث للأشخاص الذين يميلون إلى النوم على البطن، أو الذين يستخدمون الكثير من الوسائد أو الوسادة العالية.