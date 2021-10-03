شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من القولون العصبى.. ابعد عن تناول حليب اللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حليب اللوز عنصرًا أساسيًا لدى العديد من الأسر، خاصة للأشخاص الذين يبحثون عن البدائل النباتية الخالية من الألبان بدلاً من حليب البقر التقليدي، حيث يعتبر حليب اللوز أكثر أنواع الحليب غير الألبان شيوعًا، ويرجع ذلك لانخفاض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون، وعلى الرغم من جميع الفوائد الصحية للمشروب، إلا أنه يحدث التهاب فى الأمعاء ، بحسب ما قاله الخبراء بسبب وجود مادة مضافة تسمى "كاراجينان" وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قالت الأمريكية Gina Keatley ، أخصائية التغذية، إن العديد من أنواع حليب اللوز التجاري يحتوى على مواد مضافة مثل السكر والملح والعلكة والنكهات، بالإضافة لمادة الكاراجينان يمكن أن يسبب ضيقًا في الجهاز الهضمي.

ما هى مادة الكاراجينان:

هو أحد المكونات المستخرجة من الأعشاب البحرية الحمراء والتي غالبًا ما تستخدم في مجموعة واسعة من الأطعمة المصنعة كعامل تثخين، على الرغم من أن الكاراجينان يبدو طبيعيًا ، ومشتق تقنيًا من مصدر نباتي ، إلا أن هذا النوع من الكربوهيدرات يكون غير قابل للهضم .

حليب اللوز

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، يُعرف الكاراجينان عمومًا بأنه آمن وهو ما يفسر سبب كونه مادة مضافة معتمدة في الولايات المتحدة، ومع ذلك ، أكدت دراسة نشرت صادرة عام 2017، أن الكاراجينان قد يعطل صحة الأمعاء عن طريق التسبب في التهاب الأمعاء .

تشير أبحاث أخرى إلى وجود صلة محتملة بين الكاراجينان ومشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء ، فضلاً عن ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم ، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه قد يؤدي إلى حدوث تقرحات في الجهاز الهضمي .

إذا لاحظت أن معدتك تؤلمك بعد شرب حليب اللوز أو كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو التهاب القولون التقرحي ، فقد يكون من الحكمة تجنب أي منتجات مصنوعة من الكاراجينان.