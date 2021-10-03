إن كنت تشعر بألم في العضلات ومشاكل في النوم.. فاحذر من الـ “فيبروميالجيا”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 01:16 صباحاً - يعد مرض “فيبروميالجيا” من الأمراض المؤلمة بسبب تأثيره على طريقة معالجة الدماغ لإشارات الألم، فهو يتمثل بألم العضلات المترافق مع التعب ومشكلات في النوم والذاكرة والمزاجية.

الألم العضلي الليفي هو اضطراب يتميز بألم عضلي هيكلي واسع النطاق مصحوبًا بالإرهاق والنوم والذاكرة ومشكلات المزاج، يعتقد الباحثون أن الألم العضلي الليفي يضخم الأحاسيس المؤلمة من خلال التأثير على طريقة معالجة الدماغ والحبل الشوكي للإشارات المؤلمة وغير المؤلمة.

أعراض الفيبروميالجيا

في بعض الأحيان تبدأ أعراض المرض بعد صدمة جسدية أو جراحة أو الإصابة بعدوى ما أو حتى المرور بتجربة توتر شديدة للغاية، وفي أحيان أخرى تظهر دون سبب واضح، علمًا أن هذا المرض مزمن، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا مقارنةً بالرجال، وتشمل أبرز الأعراض ما يأتي:

ألم شديد ومنتشر بأنحاء الجسم: وهو ألم شديد يستمر لثلاثة أشهر على الأقل، ويكون بكلا جزئي الجسم وبالقسم العلوي والسفلي.

التعب: عادةً ما يشعر المرضى بالتعب المستمر بالرغم من نومهم لساعات طويلة، إلا أن هذا النوم يؤثر عليه الألم.

صعوبات إدراكية: والمقصود هنا ضبابية الدماغ ومشكلات في التركيز والانتباه.

أعراض أخرى:

زيادة الحساسية للألم.

تصلب العضلات.

صعوبة النوم.

أسباب الإصابة بالمرض

سبب الدقيق للإصابة بالمرض غير معروف بعد، ولكن يعتقد أنه يرتبط بارتفاع مستويات معينة من بعض المواد الكيميائية في الدماغ بسبب التحفيز المتكرر للأعصاب الذي يتسبب في تغير المخ والحبل الشوكي للأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي، والتي تسبب تغيير في معالجته والجهاز العصبي المركزي للألم.

ويرجح وجود عوامل عديدة مجتمعة تؤدي إلى الإصابة بالمرض، والتي من الممكن أن تشمل الاتي:

الجينات: فهذا المرض يتواجد في العائلة ويتوارث.

العدوى: بعض الأمراض تحث الإصابة بالفيبروميالجيا.

صدمة جسدية أو نفسية: مثل التعرض لحادث سيارة أو توتر عظيم.

الجنس: النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة.

الإصابة بمرض ما: مثل التهاب المفاصل.

طرق علاج الفيبروميالجيا

تشمل الطرق العلاجية للمرض الأدوية والعناية النفسية من أجل التحكم بأعراض وحدة المرض والتقليل من الأعراض قدر الإمكان، وتشمل أبرز طرق العلاج ما يأتي:

1. الأدوية العلاجية

تساعد الأدوية في التقليل من الألم وتحسين النوم لدى المريض، ومن أهم هذه الأدوية:

مسكنات الألم، مثل: الأستامينوفين (Acetaminophen).

مضادات الاكتئاب مثل: دولوكستين (Duloxetine).

بعض الأدوية المخصصة لنوبات الصرع، مثل: غابانتتين (Gabapentin).

2. العلاجات المنزلية

العناية النفسية تتطلب القيام بالخطوات الاتية:

التقليل من الشعور بالتوتر قدر الإمكان.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء

عدم تغيير الروتين اليومي الخاص بك بشكل كلي.

ممارسة رياضة التأمل واليوغا.

وضع قواعد محددة للنوم تساعدك في الحصول على ساعات وجودة جيدة.

ممارسة الرياضة المناسبة، مثل: المشي والسباحة.

اتباع نظام غذائي صحي مع تحديد كمية الكافيين المتناولة.

مضاعفات الإصابة بالفيبروميالجيا

الألم وقلة النوم المرتبة بالإصابة من شأنها أن تؤثر على حياة الإنسان وعمله وواجبته المنزلية أيضًا، وفي أحيان أخرى يسبب عدم المعرفة بالتعامل مع أعراض المرض الاكتئاب والإحباط الشديدين.