شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم السبت في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:



700 ألف وفاة في الولايات المتحدة

توفي أكثر من 700 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز، ما يعادل عدد سكان العاصمة واشنطن.

ويأتي ذلك ليذكر بأن مئات الأمريكيين لا يزالون يموتون يومياً جراء فيروس كورونا، رغم حملة التلقيح التي أُطلقت وسط ضجّة في ديسمبر لكنها تباطأت جداً منذ ذلك الحين.

فرنسا: تظاهرات ضد التصريح الصحي للسبت الثاني عشر

تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا للسبت الثاني عشر على التوالي، للاحتجاج ضد التصريح الصحي الذي تفرضه الحكومة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وخرج 350 متظاهراً إلى شوارع رين (غرب) تحت المطر و800 شخص في بو (جنوب غرب) ما تسبب بإعاقة حركة القطارات صباحاً.

ملهى ليلي لموسيقى التكنو في برلين يفتح أبوابه مجددا

يعيد ملهى "بيرغاين" لموسيقى التكنو فتح أبوابه السبت بعد إغلاق استمرّ 19 شهراً بسبب وباء كوفيد. لكن سيكون على الراغبين بالدخول إلى الملهى الواقع في محطة كهرباء قديمة وسط العاصمة الألمانية والمعروف بطوابير الانتظار أمامه، إبراز وثيقة تلقيح ضد كورونا أو تعافي من المرض.

تظاهرة ضد التلقيح في رومانيا

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في بوخارست، تلبية لدعوة اليمين المتطرف، ضد "التلقيح الإجباري"، في وقت تسجّل رومانيا حصيلة يومية قياسية للإصابات بكوفيد-19.

وهتف المتظاهرون "حرية" و"أوقفوا التلقيح القسري" أثناء تجمعهم أمام مقرّ الحكومة فيما كانت الشرطة تفرض طوقا أمنيا حولهم.

وسُجّل السبت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد منذ بدء تفشي الوباء في رومانيا إضافة إلى 184 وفاة.

نيكاراغوا: السماح بالاستخدام العاجل للقاحين الكوبيين

أجازت نيكاراغوا التي تواجه ارتفاعاً حاداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، السبت الاستخدام العاجل للقاحين اللذين طوّرتهما كوبا "عبدالله" و"سوبيرانا 2"، وفق ما أعلنت شركة "بيوكوبافارما" على تويتر.

غوادلوب: المرحلة الأولى للخروج من الإغلاق

تبدأ غوادلوب في الثامن من أكتوبر المرحلة الأولى لخروجها من الإغلاق نظراً إلى "تدني مؤشرات الوباء منذ قرابة ستة أسابيع متتالية"، وفق ما أعلن محافظ الجزيرة التابعة لفرنسا.

تايلاند تفتح جزيرة فوكيت للملقّحين

أعلنت الحكومة التايلاندية أنه سيسمح للمسافرين الملقّحين بالكامل بزيارة جزيرة فوكيت السياحية، بموجب تعديلات على خطة سفر خالية من الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تاني سانغرات إن الأطفال غير الملقحين سيكونون قادرين على السفر مع والديهم الملقحين.

إعادة فرض التصريح الصحي في ريو دي جانيرو

أعادت المحكمة العليا في البرازيل الجمعة فرض التصريح الصحي على الراغبين في الدخول إلى الأماكن العامة والسياحية في ريو دي جانيرو، بعدما كان قد علّق استخدامه قاض الأربعاء.

الولايات المتحدة سترسل أكثر من 8 ملايين جرعة لبنغلادش والفلبين

تعتزم الولايات المتحدة التي تريد أن تقود المعركة ضد كوفيد-19 في العالم، إرسال أكثر من ثمانية ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، إلى بنغلادش والفيليبين، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس.

ويُفترض أن تصل خمس شحنات تضمّ 5,575,050 جرعة من لقاح فايز/بايونتيك الأسبوع المقبل إلى الفلبين و2,508,480 جرعة إلى بنغلادش، بحسب المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه.

أكثر من 4,7 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,789,971 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات مع 700,502 حالة تليها البرازيل بتسجيلها 597,255 وفاة ثم الهند مع 448,573 وفاة والمكسيك مع 277,978 وفيات وروسيا مع 209,028 وفيات.