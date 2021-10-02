شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: الزبادى والجبن مفيدة لصحة القلب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والذين يتطلعون إلى تعزيز صحة القلب بشكل عام بتناول منتجات الألبان كاملة الدسم ، حيث أكدت دراسة حديثة أن منتجات الألبان عالية الدسم يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما ذكره موقع " eatthis".





درس الباحثون 4150 رجلاً وامرأة سويديين في أوائل الستينيات من العمر، وهي فئة عمرية تعتبر عالية الخطورة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب والأوعية الدموية، على مدار حوالي 16 عامًا ، قدموا البيانات الغذائية وأحداث القلب ، بالإضافة إلى عينات الدم التي سمحت للباحثين بتتبع مستويات الأحماض الدهنية لديهم.

قارن الباحثون النتائج بـ 17 دراسة مماثلة أجريت في بلدان أخرى ، وقدموا أدلة أكثر شمولاً لاستنتاجاتهم والتي وجدت أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من دهون الألبان يميلون إلى أن يكون لديهم أقل خطر من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور ماتى ماركلوند مؤلف الدراسة ، وباحث أول في معهد جورج للصحة العالمية، إن منتجات الألبان عالية الدسم يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ، خاصة إذا ركزت على بعض منتجات الألبان، على سبيل المثال ، من المرجح أن يكون الزبادي كامل الدسم غير المحلى مفيدًا لصحتك أكثر من الزبادي قليل الدسم المحلى بكمية كبيرة من السكريات المضافة .

وأضاف أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي أو الجبن قد تكون أكثر فائدة عند مقارنتها بالزبدة أو الحليب ، موضحا أن نوع منتجات الألبان التي تختارها أكثر أهمية من محتوى الدهون، وهذا يعني أنه ليس عليك تجنب دهون الألبان إذا كنت ترغب في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وجدت الأبحاث أن السبب في ذلك هو أن الإصدارات كاملة الدسم تميل إلى الحصول على عناصر غذائية أكثر من نظيراتها قليلة الدسم، هذا لا يعني أنه يجب عليك الإسراع في تناول الخيارات الغنية بالدهون كوسيلة لتعزيز صحة القلب.

إذا لم تكن من محبي الإصدارات قليلة الدسم عندما يتعلق الأمر بالدهون الصحية ، فالخيارات الأخرى مثل المأكولات البحرية والمكسرات لا تزال أفضل الخيارات بسبب الحصول على فوائد صحية أكبر بسبب مغذياتها الأخرى بالإضافة إلى الدهون الصحية.