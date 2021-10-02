شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عليك استبدال وجبة العشاء بطبق من السلطة فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة العشاء من الوجبات الهامة التى تلعب دورا كبيرا فى صحتك وموزانة جسمك، لكن مع ذلك فإن إنتقاء الأطعمة التى تتناولها بتلك الوجبة، هام للغاية فإن الإكثار من تناول المأكولات الدسمة فى توقيت متأخر من يومك قد ينتج عنه اضطرابات فى المعدة تصيبك بالأرق، وتزيد من وزنك دون جدوى، لذا عليك الانتباه جيد عند اختيار مكونات وجبة العشاء.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فأن افضل خيارا يمكن تتناوله خلال وجبة العشاء هو طبق السلطة، الذى يتكون من أنواع عديدة من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات الهامة لجسمك، بجانب أنها تكون منخفضة السعرات الحرارية أيضًا.



وفيما يلى أهم الفوائد الصحية لتناول السلطة فقط على العشاء: وفيما يلى أهم الفوائد الصحية لتناول السلطة فقط على العشاء: 1.مصدر غنى بالألياف الغذائية 1.مصدر غنى بالألياف الغذائية

تعتبر السلطة من الأطعمة الموصى بها لنظام غذائي صحي،لأنها تحتوى على أنواع متعددة من الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، الاى تعود على جسمك بالنفع وتقلل الالتهابات .





2. لأنها مصنوعة من الخضار الطازجة

عادة ما تصنع السلطة من الخضار النيئة الطازجة ، ولا تتم معالجتها إلا بصعوبة،لذلك ينجح الجسم فى الاستفادة من مكوناتها الغذائية بشكل مباشر.





3.تزيد من كفاءة عملية التمثيل الغذائي يحتوى كل مكون داخل طبق السلطة على فيتامينات ومعادن عديدة، جميعها تسهم فى تنشيط عملية الأيض لحرق السعرات الحرارية.





4.تحافظ على صحة البشرة

توفر السلطة كمية كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لتغذية بشرتك، التى تجعلها تبدو أكثر إشراقًا، وتشير بعض الدراسات أن الشخص الذي يستهلك السلطة بانتظام يكون له مظهر أصغر سنًا .





5.الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تسهم مكونات السلطة الغنية بالألياف الغذائية فى الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة وحمايتك من الإمساك.