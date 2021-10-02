شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سن الـ 50.. لازم تاخد فيتامينات متعددة هتضبط مودك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمك في العمر، تتغير قدرة جسمك على امتصاص الفيتامينات والمغذيات بشكل طبيعي بالإضافة إلى فقدان الشهية، وهذا هو السبب في أن الفيتامينات المتعددة يمكن أن تساعد في استكمال ما تحتاجه من عناصر الغذائية، وعلى الرغم من أن الفيتامينات المتعددة قد ثبت أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، فمن المهم أن تكون على دراية ببعض الآثار الجانبية المحتملة لتناولها، خاصة بعد سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وأكد خبراء التغذيه إن هناك مشكلة أخرى قد يواجهها الناس مع تقدمهم في العمر وهي انخفاض الشهية، ويمكن أن يساهم فقدان شهيتك على المدى الطويل في عدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية، ويمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة في ضمان تلبية الأفراد لاحتياجاتهم من المغذيات الدقيقة عندما يكون نظامهم الغذائي غير كافٍ.

التفاعل مع بعض الأدوية

على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة يمكن أن توفر العناصر الغذائية المفيدة لأولئك الذين قد يعانون من بعض النواقص ، فمن المهم أيضًا التأكد من أن الفيتامينات المتعددة لا تتداخل مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.

وقال الخبراء : "تتفاعل بعض الأدوية مع فيتامينات ومعادن معينة ، لذا يجب على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا تناول الأدوية استشارة الطبيب قبل البدء في تناول الفيتامينات المتعددة أو أي مكملات غذائية لضمان السلامة وعدم حدوث تفاعلات سلبية."

الإمساك

كبار السن هم أكثر عرضة للإمساك بسبب انخفاض تناول السوائل وبعض الأدوية التي تسبب الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى كأثر جانبي.

وهناك عنصران شائعان من العناصر الغذائية الموجودة في الفيتامينات المتعددة هما الحديد والكالسيوم ، ومن المعروف أنهما يسببان الإمساك ، لذا تحقق للتأكد من أن الفيتامينات المتعددة لا تزيد من الكمية اليومية الموصى بها (حوالي 8 ملليجرام من الحديد يوميًا) للبالغين فوق 50 و 1000 ملليجرام من الكالسيوم ) .

للمساعدة في تجنب الإمساك مع تناول الكالسيوم ، يمكنك التحقق للتأكد من أن الفيتامينات المتعددة توفر كميات كافية من فيتامين D3 والمغنيسيوم وفيتامين K2 لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم واستخدامه بشكل صحيح.

المزيد من الطاقة

قالت تريستا بيست ، خبيرة التغذية :" يمكن أن توفر الفيتامينات المتعددة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا مصدرًا من فيتامينات ب لتعزيز الطاقة والمزاج ، بالإضافة إلى الحد من التعب طوال اليوم" .

وفقًا لهارفارد هيلث ، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامينات ب سيشعرون بزيادة قوية في الطاقة بعد أن يبدأوا في تناول مكملات التى تساعد جسمك على تكوين خلايا صحية فى دمك.