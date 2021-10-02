شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى الصدفية المفصلية.. جانسن مصر تطلق عقار "تريمفايا" لعلاج مرض الصدفية المفصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ علاج مرضى الصدفية المفصلية استثمار يعود بالنفع على اقتصاد الدول

شهدت القاهرة مؤتمرا صحفيا اقامته شركة جانسن مصر- الذراع الدوائي لشركات جونسون اند جونسون العالمية- للاعلان عن اطلاق عقار "تريمفايا" لعلاج مرض الصدفيه المفصليه و يعتبر العقار طفرة تمنح المرضى بشرى وأمل في السيطرة علي المرض و اعراضه وتحسين جودة الحياة، و قد وافقت هيئة الدواء المصرية مأخرا على تسجيل عقار"تريمفايا"، وذلك عقب ٨ اشهر فقط من تسجيله من قبل هيئة الغذاء والدواء الامريكية، حيث أثبت العقار فاعلية عالية فى التحكم في أعراض المرض.

كما أنه من الجدير بالذكر انه وفقا للاحصائيات العالمية فان ما يقرب من ١٧٠ الف مريض مصرى يعانون من الصدفية المفصلية1، و يسبب المرض آلام شديدة2 ، واعاقة في الحرقة2، كما تكمن خطورته في مصاحبته لأمراض أخرى مثل ضغط الدم المرتفع3، وزيادة دهون الدم3، والاكتئاب وتدهور الحالة النفسية للمريض 3، كما ان المرض يصيب اماكن متفرقة من الجسم مما يؤثرعلى انتجايه المرضى و بالتالي اقتصاد الدول..

وأشار الدكتور أيمن الجرف أستاذ الأمراض الروماتيزمية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية الى ان مرض الصدفية المفصلية يصيب ما يقرب من١٧٠ الف مريض مصرى 1 و يصيب الرجال والسيدات بنسب متقاربة، كما أن عمر الإصابة يتراوح بين ٣٠ و ٥٠ عام15. كما اضاف ان مرض الصدفية المفصلية يتسبب في تورم شديد في المفاصل15، بالاضافة الي صعوبة في الحركة15.

و اكد دكتور ايمن علي اهمية العلاج المبكر حيت ان تأخر العلاج يؤدى الى تدهورشديد ومضاعفات قد تصل الى عجز المريض عن الحركة، لافتا الى أن مرض الصدفية المفصلية ليس قاصرا على الجلد والمفاصل فقط، ولكنه قد يتسبب في التهاب عام بكامل الجسم 3، مشيرا الى ان خطورة مرض الصدفية المفصلية تكمن فى ان ٤٢٪ من المرضى يصابون بأمراض مصاحبة أخرى، حيث تشير الإحصاءات الي أن 34٪ من مرضي الصدفية المفصلية يصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم 3، و27٪ يعانون من زيادة في الوزن3، و24٪ يعانون من زيادة دهون الدم3، كما يعاني ٢٠٪ من الاكتئاب والحالة النفسية السيئة3

ومن جانبه قال الدكتور باسل الزرقانى أستاذ ورئيس قسم الامراض الروماتيزمية كلية طب القصر العينى ان مرض الصدفية المفصلية يصيب المفاصل ويؤدى الى التهابات مفصليه9، وله اعراض خارج المفاصل في الاوتار3، والعضلات3، وأماكن أخرى3، و ان ٧٥ ٪ من هؤلاء المرضى يصابون أولا بالصدفية الجلدية10، وأنه من طبيعة مرض الصدفية المفصلية انه يصيب عدد معين من المفاصل وفى أماكن محدده وبطريقة معينة12,13 ، كما انه يتميز بالتهابات يمكن ان تحدث في كامل الاصبع او في الاوتار كما انه قد يؤدي الي تلف في المفاصل12,13 ، واصابة العمود الفقرى12,13 ، ويسبب تيبسات12 ، وهو مرض شائع في فترة الشباب ومنتصف العمر، وهى الفترات التي يكون فيها المريض في اعلي قدراته انتاجيه.

وعن تأثير المرض على جودة الحياة أشار الى انه يؤدى الى التهابات، وآلام وتورمات في المفاصل و صعوبات في الحركة والنوم مع وجود اعراض خارج المفاصل مثل التهاب العين والأمعاء، بالإضافة الى أنه يؤدي الي اصابة 20٪ من المرضي بالاكتئاب والتوتر الشديد3.

كما اثبتت بعض الدراسات ان ما يقرب من ثلت مرضى الصدفيه المفصليه قد يتغيبوا عن العمل بشكل متكرر و ما يقرب من ثلث المرضى لم تكن لديهم القدره على الدوام بشكل كامل بالاضافه الى ان معدل توظيف هولاء المرضى اقل بما يقرب من 30 % من الاشخاص الأخرين14.

وأضاف بان التهاب المفاصل مشترك بين مرض الروماتويد والصدفية المفصلية، ولكن طبيعية الإصابة في مرض الروماتويد عادة ما تصيب معظم مفاصل الجسم وتكون المفاصل المصابه متناسقة بين نصفي الجسم15، اما مرض الصدفية المفصلية فعادة ما يصيب عدد اقل من المفاصل وبصورة غير متناسقة 15، كما تتميزالتحاليل بارتفاع دلائل الالتهابات وغياب معامل الروماتويد16.

وأوضح ان علاج تلك الامراض يعود بالنفع على اقتصاد الدول، لافتا الى ظهورعلاجات حديثة تتمكن من السيطرة علي تلك الأمراض و التحكم فى اعراضها و تحسين جودة الحياة المريض، وخاصة العلاجات البيولوجيه الحديثة والتي تجمع بين الفاعلية و الامان 17

و على الرغم من الاعتقاد الخاطئ بارتفاع تكلفتها الا ان العبء المتصل بالمرض اكبر بكثيرحيث يتعرض المريض الى تلف في المفاصل مما يؤدى الى عدم قدرته عن العمل وعدم الإنتاج واحالته للمعاش المبكر14، مما يمثل عبء جم على الدولة، في حين ان هذه العلاجات الحديثة تمكن هذا المريض من العمل والإنتاج مما ينعكس بالايجاب على اقتصاد الدوله18

وأوضح الدكتور عادل محمود أستاذ امراض الباطنة والروماتيزم ورئيس قسم الروماتيزم بكلية طب جامعة عين شمس أن العلاجات البيولوجية احدثت طفرة حقيقة في علاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية، خاصة علاج مرض الصدفية المفصلية ، ومرض الصدفية، ومن ضمن تلك الادوية البيولوجية الفعالة عقار "تريمفايا" الذى يعمل على تثبيط بروتين "انترلوكين ٢٣" المناعي الذي يلعب دورا رئيسيا في الاصابة بمرض الصدفية المفصلية 4 , مضيفا الي انه في حال الاصابة بالمرض تقوم الخلايا المناعية داخل الجسم بافراز كميات اكبر من الطبيعى من بروتين "انترلوكين ٢٣" المناعي و هنا ياتي دور عقار"تريمفايا" الذي يقوم بتثبيط بروتين "انترلوكين ٢٣" المناعي مما يؤدى الى تحسن سريع في حالة المريض ، حيث تتم السيطره على اعراض التهابات المفاصل و الصدفيه4 بشكل كبير, كما ان للعلاج نسب امان عالية5 ، مما ينعكس على جودة الحياة المريض وقدرته علي الانتجاية و العمل6,7، ويقلل العبىء على المريض واسرته، والاقتصاد والدخل على مستوى الدولة.

كما أكد علي ضرورة استخدام الدواء في التوقيت المناسب و لفترة مناسبة حيث اثبتت دراسه علميه ان انتاجيه العمل للمرضى الذين تلقوا عقار "تريمفايا" تزيد بمعدل الضعف مقارنه بالمرضى الذين لم يعالجوا به8 و بالتالي فأن علاج مرض الصدفية المفصلية يعود بالنفع علي اقتصاد الدول.

كما اضاف دكتور عادل ان عقار "تريمفايا" اثبت فاعليته في السيطرة علي أعراض المرض لفترات مطولة، موضحًا أن أكثر من 70٪ من المرضى شهدوا تحسنا في أعراض المفاصل وان أكثر من نصف المرضى حصلوا على صفاء كامل للجلد و لفترات ممتدة ,كما ان حوالي 90 ٪ من المرضى الذين تم اختيارهم عشوائياً لتلقي عقار "تريمفايا" في الدراسة واصلوا علاجهم لمدة عامين19,20 ، لافتا إن عقار "تريمفايا" يتميز بأنه يأخذ عن طريق الحقن تحت الجلد مرة كل شهرين (بعد الجرعة التحفيزية) 4،او مرة كل شهر فى بعض الاحيان4 ؛ مما يوفر الراحة للمريض، طبقا للنتائج المُبلغ عنها من قبل المرضى21

ومن جانبه أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن لمصر وشمال شرق أفريقيا والأردن - الذراع الدوائي لشركة جونسون اند جونسون العالمية- أنه فخور جدا باتاحة الدواء للمريض المصري بعد اشهر قليلة من توفره في الولاات المتحدة و الذي يثبت الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية و الجهات الصحية المختصة. وأشار الى ان منظومة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، قد حققت قفزات غير مسبوقة فى علاج المرضى، حيث تم إدراج أحدث الأدوية البيولوجية المتطورة في بروتوكولاتها العلاجية مما يضع مصر فى مصاف الدول التي توفر هذه العلاجات للمرضى بالمجان.

كما اضاف ان شركة جانسن كشركة رائدة في علاجات الامراض المناعية تهتم برفع الوعي بالأمراض الروماتيزمية والمناعية مثل الروماتويد المفصلي، والتيبس الفقاري اللاصق، والصدفية المفصلية، و تسليط الضوء علي اعراضها المبكرة لما في ذلك من تأثير ايجابي على سرعة تشخيص تلك الأمراض. كما تهتم الشركة باتاحة العلاجات الحديثه في الوقت المناسب و لفترة مناسبة طبقا للبروتوكولات العالمية من اهم أولويات الشركة لما في ذلك من تأثير ايجابي علي تحسن حالة المريض وبالتاي انتاجيته و مشاركته الفعالة في مجتمعه و انتاجيته. كما أشار أيضاً الى جهود الشركة في رعاية الأنشطة العلمية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض المفاصل والروماتيزم، والتي من شأنها خدمة الطبيب المصري عن طريق التدريب على أحدث طرق التشخيص والعلاج علي مستوي العالم.