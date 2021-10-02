قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.7 مليون وفاة.



وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.246.865، وإجمالي الوفيات 4.790.963.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700258 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.617.650.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597255 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.445.651.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448339، وإجمالي إصابات 33.766.707.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277507 وإجمالي إصابات 3.664.223.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 204424، وإجمالي إصابات 7.425.057.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199367، وإجمالي إصابات 2.175.305.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141939 وإجمالي إصابات 4.215.104.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137171 وإجمالي إصابات 7.878.537.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130973، وإجمالي إصابات 4.675.758.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126336، وإجمالي إصابات 4.959.144.