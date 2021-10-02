ماذا يسبب نقص الحديد في جسم الإنسان؟

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

الحديد من العناصر المعدنية المفيدة والضرورية لجسم الإنسان، لأنه يدخل في تركيب الهيموغلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع مناطق الجسم.



وبالإضافة إلى هذا، يساهم الحديد في عملية تبادل الكوليسترول وعمل الجهاز الهضمي وتنظيم درجة حرارة الجسم ويدعم منظومة المناعة. كما أنه يؤثر في حالة الجلد والشعر والأظافر.

ولكن الجسم لا يتمكن من إنتاج هذا العنصر المهم بنفسه، لذلك تبقى المواد الغذائية أهم مصدر للحصول عليه. وحاجة الجسم اليومية إلى الحديد تعتمد على عمر الإنسان وجنسه. فالأطفال يحتاجون من 8 إلى 10 مليغرامات في اليوم، والرجال الذين تتراوح أعمارهم 19-50 عاما يحتاجون إلى 8 مليغرامات منه في اليوم، ولكن النساء يحتجن إلى 18 مليغراما في اليوم، لأن مستواه في فترة الدورة الشهرية ينخفض ويجب تعويضه.

وعند نقص الحديد في الجسم لا تعمل عضلات وأنسجة الجسم بصورة طبيعية، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، الذي يعد من بين أسبابه- فقدان الدم بكثرة، سوء التغذية وعدم انتظامها، سوء امتصاص الحديد.

ومن أعراض فقر الدم - التعب والارهاق الشديد، الصداع، الدوخة، ومضة في العين، تسارع ضربات القلب، شحوب السطح الداخلي للجفون السفلى، هشاشة الأظافر والشعر، وضيق التنفس عند بذل جهد بدني، برودة اليدين والقدمين، ضعف المناعة والإصابة بأمراض معدية. كما أن فقر الدم يسبب اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية والجهازين الهضمي والحركي.

ولتجنب الإصابة بفقر الدم، يجب تناول مواد غذائية حيوانية الأصل أو نباتية، تحتوي على نسبة جيدة من عنصر الحديد. والمواد الغذائية الحيوانية الأصل هي: الكبد والكلى والدماغ والقلب ولحم البقر الخالي من الدهون والأسماك البحرية وبلح البحر والمحار ولحم الديك الرومي وسمك التونة المعلب والبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الحديد.

وأعلى نسبة للحديد توجد في اللحوم الداكنة (لحم البقر يحتل المرتبة الأولى). كما أن كبد البقر يحتوي بالإضافة إلى الحديد على مواد مغذية عديدة ذات سعرات حرارية منخفضة. أما لحم الدواجن فيحتوي على البروتينات والسيلينيوم والزنك التي تساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية.

وأما المواد الغذائية ذات الأصل النباتي، فهي- البذور والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والبروكلي والسبانخ والرمان وكينوا والبقوليات. فمثلا بذور السمسم واليقطين غنية بالحديد وذات سعرات حرارية منخفضة. كما أن المكسرات من ناحية فائدتها تشبه اللحوم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد وذات سعرات حرارية عالية، وخاصة اللوز والفول السوداني والفستق. كما أن بذور الكاكاو غنية بالحديد، لذلك إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على 70 بالمئة من الكاكاو وأكثر فيمكن تناولها لتعويض نقص الحديد في الجسم. وبالإضافة إلى الحديد تحتوي على المغنيسيوم الضروري لعمل القلب.