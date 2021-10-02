دولة الإمارات تقدم 42884 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 42,884 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 20,164,365 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 203.88 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.