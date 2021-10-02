شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يحذر من تناول البطاطس المقلية بكثرة: تسبب السرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح استشاري التغذية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، بتقليل الدهون بشكل عام حتى لا تسبب مشاكل صحية منها الإصابة بالسرطان.

كما حذر “العثمان”، خلال مداخلة ببرنامج “120”، المذاع على قناة “الإخبارية”، من الإفراط في تناول البطاطس المقلية من المطاعم، مشيرًا إلى أن البطاطس فيها مادة الأكريلاميد وهي مادة طبيعية توجد في الأغذية ولكن زيادتها من خلال تناول الأغذية المقلية وخاصة البطاطس المقلية بدرجة حرارة عالية أحد العوامل المؤثرة في الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي.

وأوضح استشاري التغذية، أن سرطان الثدي هو الأعلى في العالم، وإن كان ليس بنسبة كبيرة في المملكة، كما أنها أيضا تسبب سرطان القولون والكبد بالنسبة للرجال.

كما دعا إلى تقليل الأغذية المشوية التي يكون فيها سواد على اللحم أو الدهون من العوامل المسببة للسرطان بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة.