شكرا لقرائتكم خبر عن هذا التحليل يكشف الإصابة بسرطان المبيض.. تعرفى على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل CA125 فى الدم هو أحد الفحوصات التي تساعد فى اكتشاف سرطان المبيض وأمراض أخرى مثل: تكيس المبايض، و CA125 هو بروتين موجود في الدم، وقد ينصحكِ طبيبك بعدم إجراء الاختبار على الفور قبل الدورة الشهرية أو خلالها لأنه قد يتداخل مع النتيجة، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل CA125 فى الدم، بحسب ما ذكر موقع "patient".



تحليل-ca125

أهمية إجراء تحليل CA125 فى الدم

قد تكون الأعراض، بما في ذلك الانتفاخ وآلام البطن وصعوبة الأكل أو الشعور بالامتلاء والحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو بشكل عاجل، ناجمة أحيانًا عن سرطان المبيض.

وقد يكون من المستبعد جدًا إصابتك بسرطان المبيض من هذه الأعراض، لكن طبيبك سيرغب في استبعاد هذا الاحتمال، لذا يعد اختبار CA125 طريقة مفيدة لطبيبك العام لجمع المزيد من المعلومات وسيساعد طبيبك على تحديد ما يجب فعله بعد ذلك.

كيفية إجراء تحليل CA125

سيتم أخذ عينة صغيرة من الدم من ذراعك وإرسالها إلى المختبر حيث يقيس اختبار بسيط مستوى CA125 في عينة دمك.

في معظم النساء الأصحاء ، يكون مستوى CA125 عادة أقل من 35.

ومع ذلك ، يكون لدى بعض النساء مستوى مرتفع بشكل طبيعي من CA125 في دمائهن.

يمكن أن يرتفع مستوى CA125 في الدم لأسباب عديدة منها الانتباذ البطاني الرحمي والحيض وتكيسات المبيض وأحيانًا سرطان المبيض.

هل نتيجة CA125 أعلى من 35 تعني أنني مصابة بسرطان المبيض؟

لا، يمكن أن يرتفع مستوى CA125 في الدم لأسباب أخرى، نتيجة اختبار CA125 للدم فوق 35 لا تعد في حد ذاتها تشخيصًا لسرطان المبيض.

إذا كان مستوى CA125 في دمك 35 أو أعلى ، يجب أن يرتب لك طبيبك إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن والحوض.

ستنشئ فحوصات الموجات فوق الصوتية صورًا للمبايض بحيث يمكن التحقق منها بحثًا عن أي شيء غير عادي، وستساعد طبيبك على جمع المزيد من المعلومات.

هل نتيجة CA125 أقل من 35 تعني أنكِ لا تعاني من سرطان المبيض؟

لن تصاب معظم النساء اللائي تقل نتيجة تحليل CA125 عن 35 بسرطان المبيض ومع ذلك ، فإن عددًا قليلاً من النساء المصابات بسرطان المبيض سيحصلن على نتيجة اختبار CA125 أقل من 35.

إذا استمرت الأعراض أو ساءت، فعليك العودة إلى طبيبك وإخباره بذلك.

-قومى بتدوين الأعراض الخاصة بك - إذا كان مستوى CA125 لديك أقل من 35 ، ولكن الأعراض الخاصة بك تستمر أو تزداد سوءًا، فيجب عليك العودة إلى طبيبك في غضون شهر وإخباره.