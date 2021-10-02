شكرا لقرائتكم خبر عن لمحاربة الفيروسات فى فصل الخريف.. اعرف النظام الغذائى المناسب لتقوية مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخريف هو وقت الذروة للأمراض الفيروسية، ويجب اتباع الإجراءات الصحية لتجنب الإصابة بعدوى متغير "دلتا" لفيروس كورونا، الأكثر انتشارًا، من ارتداء الكمامة إلى غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى، إذا كنت ترغب في حماية نفسك بشكل أكبر، فإن إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تقوية مناعتك، ولكن مع وجود العديد من خطط الوجبات، ليس من السهل دائمًا تحديد النظام الغذائي الأفضل لمناعتك، ووفقًا لما نشره موقع "eatthis" سنتعرف فى السطور المقبلة على أفضل نظام غذائى.

طرق تعزيز صحة جهاز المناعة لديك بشكل طبيعي

على عكس العديد من خطط النظام الغذائي المقيدة، فإن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا تتعلق بالاستغناء عن مجموعات غذائية محددة ، بل تركز بدلاً من ذلك على تحميل الوجبات بالأطعمة الكاملة.

على الطراز المتوسطي نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، والفاصوليا، والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والبذور، والمأكولات البحرية والزيتون وزيت الزيتون، بالمقارنة مع أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على النمط الغربي (أي عادات الأكل على الطريقة الأمريكية)، فإن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا يستهلكون الكثير من الخضروات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية."

كيف تفيد حمية البحر الأبيض المتوسط ​​نظام المناعة لديك؟

في حين أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تشتهر بتعزيز صحة القلب، فهى طريقة رائعة لتعزيز نظام المناعة لديك، حيث تظهر الأبحاث الواعدة أن نمط الأكل قد يحسن بالفعل صحة الأمعاء .

وجد الباحثون أن البالغين الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​باستمرار لديهم مستويات أعلى من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA) ومستويات أعلى من التنوع البكتيري في الأمعاء مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على النمط الغربي.

يساعد اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​على تحفيز نمو البكتيريا المفيدة (خاصة بكتيريا Bifidobacterium وبكتيريا حمض اللاكتيك) ، والتي يتم تخميرها بعد ذلك في الأمعاء الغليظة بواسطة الميكروبات المنتجة لـ SFCA، كل من SCFA والبكتيريا المفيدة المتنوعة مهمة لصحة الأمعاء .

ما الأطعمة التي يجب تجنبها لتحسين جهاز المناعة لدي؟

الالتزام بنظام غذائي متوسطي قد يفيد ميكروبيوم أمعائك، وبالتالي جهاز المناعة لديك، فهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تثبط استجابتك المناعية .

للبقاء في صحة جيدة، يجب تجنب السكر المضاف لأنه يقلل من قدرة الخلايا المناعية على تدمير البكتيريا، كما يوصي بالاستغناء عن الأطعمة الغنية بالصوديوم فهو يحفز فقدان الفيتامينات والمعادن من الجسم.