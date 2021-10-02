شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: متغير دلتا لكورونا يزيد من المخاطر على النساء الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية جديدة عن أن متغير دلتا يزيد من المخاطر الصحية على النساء الحوامل، حيث تشير البيانات الجديدة إلى أنه مقارنة بحالات فيروس كورونا في وقت سابق من الوباء، فإن الإصابات بمتغير دلتا تؤدي إلى نتائج أسوأ بالنسبة للنساء الحوامل غير المحصنات بلقاح كورونا.

ووفقًا لتقرير لصحيفة india times درس الأطباء 1515 امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا اللائي تلقين رعاية من نظام صحي عام كبير في دالاس وهى مدينة أمريكية بولاية تكساس من مايو 2020 حتى 4 سبتمبر 2021 بشكل عام ، أصيبت 82 امرأة 81 منهن لم يتم تلقيحهن بمرض خطير، بما في ذلك 10 احتجن إلى أجهزة التنفس الصناعي ومات اثنان، وقال الباحثون في بيان إن نسبة الحالات الشديدة أو الحرجة بين النساء الحوامل كانت حوالي 5٪ حتى أوائل عام 2021، وكانت غير موجودة إلى حد كبير في فبراير ومعظم مارس 2021.

في أواخر الصيف، خلال ذروة طفرة متغير دلتا، قفزت نسبة مرضى كورونا الحوامل الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى إلى 10٪ إلى 15٪، حسبما أفادوا في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، تواجه النساء الحوامل مخاطر أكبر للمضاعفات مع أي نوع من عدوى الجهاز التنفسي الحادة، لذا فإن هذه النتائج الخاصة بالمخاطر الأعلى من متغير دلتا تؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى تلقيحهن ضد كورونا، قائدة الدراسة الدكتورة إميلي أديكاري من جامعة وقال مركز تكساس ساوثويسترن الطبي في بيان.

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة التطعيم ضد فيروس كورونا بين الحوامل، أو الحوامل حديثًا، بما في ذلك المرضعات أو اللاتي قد يصبحن حوامل في المستقبل، قائلة إن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة.

فيما توصلت دراسة جديدة لكلية الطب بجامعة نيويورك إلى أن النساء اللواتي يتلقين لقاح mRNA لفيروس كورونا أثناء الحمل ينقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة إلى أطفالهن، تم نشر نتائج الدراسة في "المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، حيث أوضح الباحثون أن فعالية لقاح فايزر وموردنا على فيروس كورونا تكمن في قدرتها على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة الصحيحة، وهي بروتينات الدم القادرة على حماية الأفراد من العدوى.