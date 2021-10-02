صحة ورشاقة

الصحة الفلسطينية تؤكد أن البلاد تعيش ضمن حالة وبائية معقدة

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محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

قال مسؤول ملف في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة "إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي".

 

وأكد عطاونة خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

 

وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".

 

وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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