شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ريجيم الفواكه.. اعرف خطواته لخسارة وزنك فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم النحافة والتغلب على السمنة يراود الكثيرين الذين يرغبون فى استعادة رشاقتهم فى وقت قصير، ومن أجل ذلك يسعى هؤلاء إلى اتباع العديد من الحميات الغذائية لتحقيق هذا الهدف، يعد ريجيم الفواكه من بين الأنظمة المتبعة لخسارة الوزن، على الرغم من أنها نظام صارم مقيد بأطعمة محددة، ويستثنى بها جميع المنتجات الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان، إلا أنها قد تكون وسيلة فعالة للتغلب على الوزن الزائد.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن ريجيم الفواكه يعتمد على تناول الخضار والفواكه المجففة والمكسرات والبذور خلال وجباتك اليومية، مع إدراج أطعمة أخرى، مثل الحبوب والبقوليات، مع تجنب الأطعمة المطبوخة من أي نوع .

وتكمن فائدة هذه الحمية فى أن الفاكهة تحتوى على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتشجيع حركات الأمعاء المنتظمة، مثل التفاح والكمثرى والتوت، وغيرها من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، كما يعد البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة أمثلة على الفواكه التي تحتوي على الكثير من فيتامين سي، والتى تسهم في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، كما يدعم فيتامين سي جهاز المناعة.

ويعد الموز والجوافة والشمام والمانجو أمثلة على الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، والذى يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي وتنظيم توازن السوائل في الجسم، كما يسهم البرتقال والفواكه الاستوائية مثل المانجو الغنية بالفولات، على إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحتوي التوت والخوخ على مضادات الأكسدة، التى تحد من إنتاج الجذور الحرة، وبالتالي تسهم فى محاربة الأمراض المختلفة.

وتتكون الوجبات الرئيسية فى ريجيم الفواكه على مايلى:





1.وجبة الإفطار يمكن تناولها شرائح التفاح او البطيخ والبرتقال والأفوكادو والموز. 2.وجبة الغداء تناول طبق من السلطة الخضراء مع حصص من الفاكهة مثل الموز أو التفاح أو العنب. 3.وجبة العشاء يمكن تناول طبق من السلطة مع تناول حصص من الفاكهة أيضا.

وأوضح الخبراء بضرورة تجنب اتباع حمية الفاكهة اذا كنت مصابًا بالسكري أو لديك مشاكل بالبنكرياس او الكبد.