لا تتجاهلها.. أعطال بسيطة في السيارة تزيد من استهلاك للوقود

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعطال بسيطة في السيارة قد لا يهتم بها قائد المركبة تكلفه زيادة معدلات استهلاك البنزين عليك الانتباه إليها وعدم تجاهلها.



وقدم موقع "ريلايبل أوتوموتيف" قائمة بأبرز تلك الأعطال التي قد لا تثير الانتباه أثناء سير السيارة.

ضغط الإطارات

تراجع ضغط الإطارات من الأعطال الأساسية التي تتسبب في زيادة الاستهلاك لوقود السيارة، لما تبذله السيارة من جهد في السير ما يعني حرق مزيد من الوقود لمنح السيارة عزم دفع أعلى.

تدفق سيء للهواء

عدم تنظيف فلاتر الهواء بانتظام، يضر بأداء السيارة بشكل كبير، والفلاتر المسدودة تؤثر بالسلب على عملية الاحتراق الداخلي للمحرك، وبالتالي إستهلاك المزيد من الوقود لتحسين الأداء لذا من الضروري الحفاظ على نظافة فلاتر هواء المحرك.

سيارات هي الأكثر إستهلاك

وبعيدا عن الأعطال، توافر في عام 2021 مجموعة من السيارات عرفت بأنها كانت الأسوأ في إستهلاك الوقود وفق طبيعتها التصنيعية وطبيعة أداء محركها.

كشف عنها موقع "كار أند درايفر"، في تقرير يتضمن السيارات الأسوأ بمعدل الإستهلاك الإجمالي ما بين الطرق السريعة وداخل المدن بعدد الأميال التي تقطعها مقابل جالون من الوقود.

وضمت القائمة، طراز Lamborghini Aventador coupe and roadster، الذي ينتمي لفئة two-seater، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 10 أميال يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.

وطراز Ford Mustang Shelby GT500، الذي ينتمي لفئة subcompact، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.

وطراز Rolls-Royce Dawn، الذي ينتمي لفئة compact sedan، ويستهلك معدل إجمالي من الوقود جالونا لكل 14 ميلا يقطعها ما بين المدن والطريق السريع.