لقاح فيروس كورونا "إلزامي" لكل طلاب كاليفورنيا

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلن حاكم كاليفورنيا أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيصبح إلزامياً لجميع التلاميذ في الولاية، إن أرادوا متابعة الدروس حضورياً في المدارس العامة أو الخاصة.



ويعتبر القرار خطوة أولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الوفيات فيها الجمعة عتبة 700 ألف حالة، وهو عدد قياسي على مستوى العالم.

وسيطبق هذا القرار على مراحل على أن يشمل أكثر من ستة ملايين تلميذ في كاليفورنيا، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، فلن يطبق القرار إلا اعتباراً من السنة المقبلة وفقاً للفئات العمرية التي وافقت وكالة الأغذية والعقاقير "أف دي إيه" على إعطائها اللقاح.

ومنح لقاح فايزر/بيونتيك موافقة كاملة للاستخدام لمن هم في السادسة عشرة وما فوق. أما بالنسبة إلى الفئة من 12 إلى 15 عاما، فقد سمح به حتى الآن بموجب وصفة طبية فقط. ولم تصدر موافقة بعد لاستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار.

وقال حاكم الولاية غجافين نيوسوم إن كاليفورنيا التي تلقى 84% من المقيمين فيها جرعة واحدة من اللقاح على الأقل "ستفرض الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 للذهاب الى المدرسة".

وأضاف حاكم أكثر ولايات البلاد تعداداً للسكان: "مدارسنا تفرض لقاحات الحصبة وغيرها.. لماذا؟.. لأن اللقاحات فعالة، وهذا يتعلق بالحفاظ على صحة أطفالنا وسلامتهم"، موضحاً: "هذا مجرد لقاح إضافي".

وأوضح نيوسوم خلال إعلانه القرار في مدرسة في سان فرانسيسكو: "سنبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من الفصل المقبل، أي من الأول من يناير/كانون/الثاني أو الأول من يوليو/تموز 2022".

لكن ستكون هناك استثناءات لأسباب طبية أو دينية وسيعود إلى المدارس والهيئات التربوية المحلية تطبيق القرار.

ومن دون الحصول على اللقاح، سيمنع التلاميذ من متابعة الحصص الدراسية حضورياً في المدارس.

وستتاح للتلاميذ غير الملقحين متابعة الدروس عبر الإنترنت أو التسجل في برامج خاصة وضعتها بعض المناطق أو اعتماد التعلم المنزلي.

وسيشمل قرار التلقيح الإلزامي كل المدرسين ما أن يبدأ تطبيقه على التلاميذ، كما جاء في المرسوم الصادر عن ولاية كاليفورنيا، ويطلب من المدرسين راهناً إما أن يتلقوا اللقاح أو يبرزوا فحصاً أسبوعياً لتشخيص الإصابة بكوفيد-19، إلا أن القرار الجديد سيزيل الخيار الأخير.

وكانت منطقة لوس أنجلوس التربوية، وهي ثاني اكبر منطقة في الولايات المتحدة، أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول قراراً مماثلاً، وقد أعطى القرار يومها التلاميذ المشمولين حتى نهاية السنة لتلقي اللقاح بالكامل.