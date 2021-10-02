شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس طعمه لذيذ.. الجمبرى يحافظ على قلبك ويحميك من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمبري من المأكولات البحرية التى تحمل مذاقا مميزا، وعشاقها كثر ويمكنك تناول بالكثير من الطرق الصحية، التى تعظم من فائدتها على جسمك، بجانب ذلك يحتوى الجمبرى على معادن وفيتامينات مهمة مثل الفوسفور وفيتامين ب12، وعلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والكولين، طبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth.

ويعد الجمبرى من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية قليلة الدهون، لكنه غنى بالبروتينات فإن كوب واحد من الجمبرى يحتوى على 25 جرامات من البروتين الخالى من الدهون، لكنه بحتوى أيضا على أحماض أوميجا 3.







3. خسارة الوزن يلعب الجمبري دورا فى رحلة خسارة الوزن لأنه غنى بالبروتينات التى تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، بجانب أنه خالى من الدهون الضارة التى تكسبك زيادة الوزن دون جدوى.







