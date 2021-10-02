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شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس طعمه لذيذ.. الجمبرى يحافظ على قلبك ويحميك من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجمبري من المأكولات البحرية التى تحمل مذاقا مميزا، وعشاقها كثر ويمكنك تناول بالكثير من الطرق الصحية، التى تعظم من فائدتها على جسمك، بجانب ذلك يحتوى الجمبرى على معادن وفيتامينات مهمة مثل الفوسفور وفيتامين ب12، وعلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والكولين، طبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth.
ويعد الجمبرى من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية قليلة الدهون، لكنه غنى بالبروتينات فإن كوب واحد من الجمبرى يحتوى على 25 جرامات من البروتين الخالى من الدهون، لكنه بحتوى أيضا على أحماض أوميجا 3.
ومن أبرز فوائد الجمبرى على صحتك ما يلى: 1. الحفاظ على صحة القلب لأنه خالى من الدهون الضارة التى تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه غنى لمادة الكولين التى تلعب دورا فى الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والشرايين وبالتالى تعزز صحة قلبك.
2. تقوية العظام يحتوى الجمبري على معادن هامة لصحة عظامك مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتى تحمى كبار السن من هشاشة العظام عند الشيخوخة.
3. خسارة الوزن يلعب الجمبري دورا فى رحلة خسارة الوزن لأنه غنى بالبروتينات التى تمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، بجانب أنه خالى من الدهون الضارة التى تكسبك زيادة الوزن دون جدوى.
4. الحفاظ على الشعر الزنك من العناصر الغذائية الهامة فى الجمبري وهو يسهم فى الحفاظ على صحة الشعر والبشرة وتجديد خلايا الجلد وإصلاحه.
5. الحفاظ على صحة الدماغيحتوى الجمبري على مصدر جيد من أوميجا 3 الدهنية التى تعزز صحة الدماغ، بجانب مادة الكولين التى تعزز الوظائف الإدراكية وتحمي من الزهايمر والخرف.