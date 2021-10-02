شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مقابل 6 وجبات في اليوم.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر نصائح لا حصر لها على الإنترنت تتعلق بفقدان الوزن والتي غالبًا ما تربك الناس حول الطريقة الصحيحة لنجاح خطة الدايت، ولعل من أكثر هذه النصائح شعبية، فكرة تناول 3 أو 6 وجبات يوميًا، حيث يشير بعض الناس إلى فعالية تناول 6 وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاثة لفقدان الوزن بشكل سريع، بينما يؤمن البعض الآخر بالعكس، ويتناول التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" الفرق بينهما وأيهما أفضل لفقدان الوزن.

هل تناول 6 وجبات يوميًا أفضل من 3 فى رحلة إنقاص الوزن؟

يروج العديد من خبراء التغذية لمفهوم تناول 6 وجبات في اليوم، بحجة أن تناول وجبات صغيرة يُسرع عملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون، ومع ذلك، فإن الأبحاث التي أجريت حول هذا الموضوع لا تتفق مع هذا الرأى تمامًا، حيث تشير العديد من الدراسات إلى نتائج مختلطة عندما يتعلق الأمر بتكرار الوجبة وسرعة فقدان الوزن.



فقدان الوزن

هل تناول 6 وجبات تحسن معدل التمثيل الغذائى؟

لا يؤدي تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم إلى زيادة معدل التمثيل الغذائى الكلي أو يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

بصراحة، معدل التمثيل الغذائى ليس سوى عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك في فترة معينة، بالفعل يساعد هضم الوجبات بالفعل إلى زيادة التمثيل الغذائي قليلاً، لكن الكمية الإجمالية للسعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء العملية تعتمد على كمية الطعام الذي تتناوله، وليس على معدل تكرارها، حيث يرجع زيادة عملية التمثيل الغذائى إلى التأثير الحراري الذي يظل كما هو إلى حد ما في كلا النوعين من تخطيط الوجبات.



شوفان بالتوت والموز

هل تناول وجبات متكررة يجعلك لا تشعر بالجوع؟

هناك خرافة شائعة أخرى وهي أن تناول 6 وجبات يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع مقارنة بثلاث وجبات، يقال إنك بهذه الطريقة لن تأكل أطعمة غير صحية وتلتزم بالنظام الغذائي.

ومع ذلك، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Obesity، فإن تناول ست وجبات في اليوم ليس مفيدًا في السيطرة على الرغبة الشديدة وإدارة مستوى السكر في الدم، حيث تؤثر أنماط تناول كل من ثلاث وست وجبات على نفس التأثير في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتحكم في مستوى السكر في الدم.



الاكل الصحى

ما هو الجانب السلبي لتناول ست وجبات في اليوم؟

قد يكون تناول وجبات متكررة يوميًا مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل، عند اتباع ست وجبات، يتعين على الشخص أن يقسم إجمالي عدد السعرات الحرارية اليومية إلى ستة أجزاء متساوية ويستهلك فقط هذا العدد من السعرات الحرارية في وقت معين، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل، قد يكون من الصعب الالتزام بعدد السعرات الحرارية وقد ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام أكثر من المعتاد، هذا من شأنه أن يدمر خطة فقدان الوزن بالكامل.

لذلك لا يوجد فرق كبير بين أنماط الأكل، فالنتائج متشابهة إلى حد ما، إذا كان عليك الاختيار بين الاثنين، فنحن نقترح عليك اختيار الخيار الأكثر ملاءمة لك، ليس من الضروري أن تكون الطريقة التي نجحت مع الآخرين مناسبة لك أيضًا، رحلة فقدان الوزن لكل فرد فريدة من نوعها، لذا توقف عن مقارنة نفسك وتقدمك بالآخرين، ركز فقط على تناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي.